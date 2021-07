Werkend Nederland wil meer rust en natuur

Ruim 40% van werkend Nederland zou zijn of haar werk het liefst in een meer natuurrijke omgeving doen en als het aan twee op de drie werkenden ligt gaan zij direct na het werk de natuur in voor ontspanning. Een op de drie werkenden – zonder locatiegebonden werk – vindt het bovendien prettig om werk en vakantie te combineren. Het zijn de conclusies uit recent onderzoek in opdracht van Marketing Drenthe onder zo’n 1.100 Nederlanders.

Marketing Drenthe publiceerde begin dit jaar – samen met onder andere de Provincie Drenthe – het ‘Perspectief op Bestemming Drenthe 2030’. Daarin staat onder meer uitgelegd hoe recreatie en toerisme de aantrekkelijkheid van Drenthe als woon-, verblijf en recreatieprovincie vergroten. Door middel van onderzoek peilt Marketing Drenthe de wensen en behoeften van Drenten en niet-Drenten op deze onderdelen.

Opkomst van de workation Tijdens de coronacrisis zag zo’n 50% van de Nederlanders de grens tussen wonen, werken en recreëren vervagen. Van de werkende Nederlanders die hun werk vanuit huis kunnen doen denkt 64% dat de drie onderdelen in de toekomst steeds verder in elkaar overvloeien. Astrid Crum, directeur van Marketing Drenthe: “Het is een trend die wij ook in het Perspectief benoemen. We hebben de afgelopen anderhalf jaar veel bezoekers in Drenthe gehad die werk en vakantie combineerden. Maar liefst 43% van de werkenden is tot de conclusie gekomen dat werken in een omgeving met meer natuur toch de voorkeur heeft. En dat kan hier uitstekend.” Het onderzoek van Marketing Drenthe lijkt te bevestigen dat de workation steeds populairder wordt. Zo vindt een derde van de respondenten met niet-locatiegebonden werk het prettig om tijdens de vakantie de laptop open te kunnen klappen als dat nodig is.

Over het onderzoek Het onderzoek werd door PanelWizard tussen 16 juni en 28 juni 2021 uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.076 Nederlanders.

www.marketingdrenthe.nl