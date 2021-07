Ook Landgoed Zonheuvel Plastic Vrij!

Utrechtse Heuvelrug moet in 2026 geheel plasticvrij zijn

In navolging van de PlasticVrije Zone in het Doornse Gat opende op 8 juni Landgoed Zonheuvel de tweede PlasticVrije Zone op de Utrechtse Heuvelrug. De PlasticVrije zone is een initiatief van GoedVolk en wordt ondersteund door Staatsbosbeheer en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Landgoed Zonheuvel is hier nu bij aangehaakt. Hiermee zetten de deelnemende partijen een volgende stap op weg naar een plasticvrije Utrechtse Heuvelrug in 2026.

Een PlasticVrije Zone is een zone waar we bezoekers vragen, zo min mogelijk plastic te gebruiken en géén zwerfafval achter te laten. Van de miljoenen verpakkingen, flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt een aanzienlijk deel in onze leefomgeving en de natuur. Het duurt vaak lang voordat zwerfafval zonder tussenkomst van de mens is afgebroken. Zelfs natuurlijk afval zoals een bananenschil blijft lang bestaan. Zwerfafval op land en in water heeft negatieve effecten op de natuur, dier en mens: het kan de bodem of het water verontreinigen, trekt ongedierte aan en dieren eten het op of raken er in verstrikt.

Plastic Vrije ambities

Tijdens de opening deden de betrokken partijen oproepen om het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug plasticvrij te hebben in 2026. Iedereen kan daar aan bijdragen.

“Als je ons mooie Nationaal Park bezoekt neem dan geen wegwerpplastic mee, neem je eigen afval mee naar huis en help mee om zwerfvuil op te ruimen. Het is zo eenvoudig om de natuur schoon en gezond te houden”, aldus Gijs de Kruif van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Wethouder Hans Waaldijk opende namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug de tweede PlasticVrije zone: “Het zal fantastisch zijn als er nog meer ondernemers en terreineigenaren aanhaken op dit initiatief. Zo kunnen we samen het Nationaal Park nog mooier maken”.

Ook Jaap Jongejan (directeur bestuurder stichting SBI) sprak zijn ambities uit. Jaap Jongejan: “Door de coronapandemie is de natuur nog populairder geworden. Dat is aan de ene kant heel mooi, het heeft echter ook tot effect dat er nog meer troep in de natuur ligt. Daarom vragen we met deze actie aandacht hiervoor. Neem je afval mee naar huis of doe het in de prullenbak.”

Zelf een PlasticVrije zone starten

De lancering van deze PlasticVrije zone is geen op zichzelf staande actie. “We hopen natuurlijk dat een sneeuwbaleffect ontstaat en dat deze actie andere (recreatie)ondernemers en liefhebbers van de natuur inspireert om ook een PlasticVrije zone te starten”, aldus Erwin Hollestelle initiatiefnemer van GoedVolk. Wil jij ook een Plastic Vrije Zone maken? Hoe meer partijen het concept PlasticVrije Zone omarmen, hoe beter. Neem contact op met de initiatiefnemers voor meer informatie over het realiseren van een PlasticVrije Zone op jouw bedrijventerrein, schoolplein of in een natuurgebied. Kijk op plasticvrijezone.nl