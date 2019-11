Een oproep aan trouwlustige koppels! Wegens het grote succes van afgelopen jaar is het dit jaar ook weer mogelijk om jouw geliefde ten huwelijk te vragen bij het Nederlands IJsbeelden Festival in Zwolle. Vorig jaar hebben honderden mensen zich aangemeld om op hun knie te gaan in de -10 graden Celsius vrieshal. Arnold Spijk en zijn geliefde Irene Polane uit Gasselternijveen, waren toen de gelukkigen. Arnold ging in de bevroren wereld bij Romeo & Julia op zijn knieën en Irene riep volmondig; JA!

Dit jaar begint het aanzoek met een bezoek aan het IJsbeelden Festival. Het thema van dit jaar, R-IJS DOOR DE TIJD sluit naadloos aan bij de reis die alle geliefden gaan maken als ze met elkaar in het huwelijk treden. De R-IJS DOOR DE TIJD van het IJsbeelden Festival begint in de prehistorie met een verijsde dinosaurus op ware grootte, daarna volgen meerdere tijdperken waaronder de ijstijd met een mammoet met enorme slagtanden, de industriële revolutie met een stoomlocomotief op een echte ijsrails, De Nachtwacht van Rembrand en nog veel meer. De expositie eindigt met de eerste mens op Mars. Daar, in de toekomst, zal het huwelijksaanzoek gaan plaatsvinden. Het Nederlands IJsbeelden Festival wordt van 14 december 2019 tot en met 1 maart 2020 georganiseerd bij de IJsselhallen in Zwolle. De beste ijskunstenaars vanuit heel de wereld komen naar Zwolle om in een -10 graden Celsius vrieshal aan de slag te gaan met 270.000 kilo ijs en 275.000 kilo sneeuw. Er wordt op het IJsbeelden Festival slechts één aanzoek mogelijk gemaakt. De organisatie van het IJsbeelden festival is op zoek naar het meest aansprekende verhaal. Klik hier voor informatie.

foto; FotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2019