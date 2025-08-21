Nederlandse B&B’s beleven zomer vol liefde én reserveringen

Nederlandse Bed & Breakfasts doen deze zomer goede zaken, blijkt uit de nieuwste cijfers van Bedandbreakfast.nl. Het aantal reserveringsaanvragen op de website ligt deze zomer 13% hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Nieuwe piek in de zomervakantie

“Het weer was dit jaar misschien wat wisselvallig, maar dat weerhoudt gasten er niet van om te boeken”, aldus Hanny Arens van Bedandbreakfast.nl. “Of het nu regent of zonnig en warm is: B&B’s bieden altijd comfort en karakter. Daardoor zijn ze voor veel reizigers de perfecte uitvalsbasis voor een vakantie in eigen land. Sinds de start van de zomervakantie in juli ligt het aantal reserveringen zelfs 15% hoger dan vorig jaar.”

Liefde op tv, voordeel in de portemonnee

Door het succes van B&B-programma’s op tv is de liefde voor kleinschalige accommodaties alsmaar groeiende. “Programma’s als B&B Vol Liefde geven onmiskenbaar een boost aan de populariteit van B&B’s,” vertelt Arens. “Daarnaast kiezen steeds meer mensen bewust voor een betaalbaar alternatief voor dure boekingssites. Op Bedandbreakfast.nl reserveren gasten rechtstreeks bij de eigenaar, zonder commissiekosten. Dat betekent lagere prijzen voor de gast én minder kosten voor de B&B-eigenaar.”