De beste en slechtste luchthavens van Europa

Zomer staat synoniem aan vakantie! Wanneer je met het vliegtuig reist, begint en eindigt je vakantie in de luchthaven. Om ervoor te zorgen dat je jouw vakantie op een goede voet begint en eindigt, heeft Holidu, een van Europa’s bekendste boekingsportalen voor vakantiehuizen, recensies op Google Maps geanalyseerd om een ranglijst op te stellen van de beste en slechtste luchthavens in Europa voor het jaar 2025. De gids is gebaseerd op duizenden beoordelingen en beoordelingen en laat zien welke luchthavens uitstekende ervaringen bieden en welke luchthavens voor verbetering vatbaar zijn.

Bekijk de volledige ranking: https://www.holidu.nl/magazine/beste-en-slechtste-luchthavens-europa

De 5 beste en slechtste luchthavens van Europa 2025

Plaats Luchthaven Stad Land Google Maps score 2025 Aantal reviews Verandering t.o.v. 2024 1 Istanbul Airport Istanbul Turkije 4,4 106.543 – 2 Francisco de Sá Carneiro Airport Porto Portugal 4,4 30.153 – 3 Helsinki Airport Helsinki Finland 4,4 17.728 ↑5 4 Athens International Airport Athene Griekenland 4,3 49.201 ↓1 5 Zürich Airport Zurich Zwitserland 4,3 30.632 – … 81 Nantes Atlantique Airport Nantes Frankrijk 3,2 9.297 ↓1 82 Manchester Airport Manchester VK 3,1 31.020 ↑1 83 Brussels South Charleroi Airport Charleroi België 3,1 23.202 ↓2 84 Bordeaux-Mérignac Airport Bordeaux Frankrijk 3,0 16.582 – 85 Heraklion International Airport Heraklion Griekenland 2,6 25.293 –

Istanbul, Porto en Helsinki: Hier zijn reizigers het meest tevreden

Jouw vlucht op een goede voet beginnen? Dan vlieg je best vanuit Istanbul! Istanbul Airport is voor het derde jaar op rij de best beoordeelde luchthaven van Europa, met een gemiddelde reviewscore van 4,4/5 en meer dan 100.000 reviews in totaal. 2025 is al het derde opeenvolgende jaar dat Istanbul Airport de eerste plaats van deze ranking inneemt, wat toont dat de luchthaven zich continu inspant om reizigers een comfortabele ervaring te geven.

De top 3 wordt compleet gemaakt door Francisco de Sá Carneiro Airport in Porto, Portugal, en Helsinki Airport in Finland. Beide luchthavens ontvangen dezelfde score op Google (4,4/5), met 30.153 reviews en 17.728 reviews respectievelijk. Helsinki Airport is trouwens ook een van de grootste stijgers in de ranking van 2025. Vorig jaar stond deze luchthaven maar op de achtste plaats, wat een stijging van 5 plaatsen betekent.

Voor verbetering vatbaar: Heraklion, Bordeaux en Charleroi

Jammer genoeg zijn er ook luchthavens waar reizigers niet zo tevreden zijn met de servicekwaliteit. De volgende luchthavens maken de top 3 met laagste reviewscore op: Heraklion International Airport (2,6/5), Bordeaux-Mérignac Airport (3,0/5) en Brussels South Charleroi Airport (3,1/5). Toch moeten we aanduiden dat reizigers met slechte ervaringen vaker beoordelingen achterlaten dan reizigers met goede ervaringen, wat deze lage scores deels kan verklaren. Ook factoren zoals gepland onderhoud kunnen voor storingen en dus negatieve reizigerservaringen zorgen.

Deze luchthavens spannen zich door middel van verschillende initiatieven in om de ervaring van hun reizigers positiever te maken. Simon Dreschel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bordeaux-Mérignac Airport, duidt aan dat “sinds 2023 de luchthaven van Bordeaux een diepgaande transformatie van de servicekwaliteit ondergaat. We zijn ons er volledig van bewust dat er nog een weg te gaan is, en onze ambitie is om met hoge eisen en consistentie een ongekend investeringsplan van 260 miljoen euro in de luchthaven voort te zetten. Verschillende strategische moderniseringsprojecten van onze infrastructuur zijn gestart, gericht op de hoogste internationale normen: herinrichting van het passagiersproces voor meer comfort en doorstroming, het creëren van een echte commerciële zone met een ruimer aanbod en vooral functioneler voor de passagierservaring.”

De grootste stijgers en dalers

Vergeleken met de ranking van 2024, vallen er een aantal luchthavens op vanwege een grote stijging of daling in hun plaats in de ranking. Budapest Ferenc Liszt International Airport in Hongarije is de grootste winnaar van 2025, met een stijging van 10 plaatsen in de ranking, waardoor het nu op de 23ste plaats staat. Ook Barcelona–El Prat Airport klimt 8 plaatsen tot de 21ste plaats.

Schiphol Airport is dan weer een van de grootste dalers vergeleken met vorig jaar. Terwijl het vorig jaar nog op plaats 27 stond, bevindt de luchthaven zich dit jaar op plaats 39 van de 85. Vaclav Havel Airport Prague is ook 12 plaatsen gedaald tot de 16de plaats.

Deze grote fluctuaties in de ranking zijn vooral te wijten aan factoren zoals personeelstekort, stakingen en andere onvoorziene storingen, waardoor reizigers sneller naar Google trekken om een negatieve beoordeling achter te laten.

Onderzoeksmethode

Deze ranglijst is gemaakt door de gemiddelde Google Maps score en het aantal beoordelingen te verzamelen voor de 100 drukste luchthavens van Europa, op basis van het aantal passagiers. Met behulp van deze Google Maps gegevens hebben we vervolgens elke luchthaven gerangschikt van hoog naar laag, waarbij we prioriteit hebben gegeven aan de luchthavens met de meeste beoordelingen. Alle luchthavens in Rusland, Oekraïne en niet-operationele luchthavens zijn uit deze ranglijst verwijderd. De gegevens werden verzameld in juni 2025.