Helft Nederlanders schrikt na avondje uit: ‘Duurder dan gedacht’

De zomer draait nog op volle toeren en daar hoort voor veel Nederlanders regelmatig een terrasje in de avondzon bij. Toch schrikken heel wat mensen van de rekening na een horecabezoek: bijna de helft (49%) geeft toe dat ze weleens verbaasd zijn over hoeveel ze uitgeven, blijkt uit onderzoek van myPOS*. Jongeren tussen de 18 en 34 jaar (56%) voelen dat nog net wat vaker in hun portemonnee.

In de zomer pakken Nederlanders graag een terrasje of gaan uit eten. De gestegen prijzen houden 41 procent van de respondenten niet tegen. Eén op de drie (34%) geeft zelfs toe in deze maanden sneller geld uit te geven in de horeca dan in de winter. Vrouwen (38%) zijn hier iets gevoeliger voor dan mannen (31%). We zijn wel kritisch als het gaat om het doen van een aanbetaling om een plek te reserveren in een restaurant: 55 procent haakt dan direct af. myPOS liet het onderzoek ook in België** uitvoeren en daaruit blijkt dat maar liefst 54 procent het eens was met de Nederlanders. Extra kosten en verplichting laten het terrasplezier al snel verdampen als een koud biertje in de zomerzon.

Nederland verliest voorsprong in digitaal betalen

Naast het totaalbedrag en reserveringskosten spelen ook gemak en snelheid een grote rol. Nederlanders willen overal eenvoudig en contactloos kunnen betalen, ook bij tijdelijke horecalocaties. Zo verwacht 6 op de 10 (60%) dat men ook bij foodtrucks contactloos kan betalen. Verrassend, want hoewel Nederland bekendstaat als koploper in digitaal betalen, ligt die verwachting in België met bijna 8 op 10 (77%) zelfs hoger.

Van drukke kraampjes krijgen Nederlanders spontaan haast. Lange wachtrijen bij bijvoorbeeld foodtrucks zijn voor veel bezoekers een afknapper: 59 procent loopt liever door naar een ander kraampje als de rij te lang is. Vooral jongeren (61%) en midlifers tussen de 35-54 jaar (62%) zoeken een versnapering bij een rustiger kraampje. Regionaal gezien is het geduld het grootst in Noord-Nederland en het kleinst in het oosten van het land.

Waardering voor horecapersoneel blijft groot

Ondanks de drukte blijft de waardering voor horecapersoneel hoog. Zowel in Nederland als in België hebben horecabezoekers begrip voor langere wachttijden door personeelstekort. België spant de kroon met 79 procent, Nederland volgt met 54 procent. In het oosten ligt het begrip boven het Nederlandse gemiddelde en vindt ruim 58 procent wat langer wachten niet erg. Ook aan de fooi is dat te merken: 4 op de 10 Nederlanders geeft sneller een extraatje bij extreme drukte of warm weer, uit waardering voor het harde werk. 55-plussers nemen hierin het voortouw, jongeren doen dit minder snel.

“Een horecabeleving draait om meer dan eten en drinken”, zegt Chris Brillouet, Country Manager Benelux bij myPOS. “Prijs en wachttijd spelen een rol, maar ook gemak en service bepalen hoe gasten hun bezoek ervaren. Snel en eenvoudig betalen helpt daarbij. Zo houden horecaondernemers hun gasten tevreden en vangen ze drukke momenten snel op. Uiteindelijk gaat het erom dat gasten zich volledig kunnen richten op wat echt telt: genieten van het moment.”

*Het onderzoek in Nederland is uitgevoerd door onderzoeksbureau Multiscope onder 1.011 Nederlanders.

**Het onderzoek in België is uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX onder 1.000 Belgen.

Bron/Afbeelding: myPOS