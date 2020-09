Nederlandse durfinvesteerders cashen met beursgang Duits caravanbedrijf

Knaus Tabbert (KT), een Duitse producent van kampeervoertuigen, krijgt in september een notering op de beurs van Frankfurt. Het bedrijf is dan naar verwachting €800 mln waard. Dat betekent kassa voor de eigenaren, de Nederlandse durfinvesteerders Wim de Pundert en Klaas Meertens. Ten tijde van de financiële crisis kocht het duo het failliete KT voor €12,5 mln, om het vervolgens te herstructureren. Met effect: in 2019 was de winst €30 mln op een omzet van €780 mln. In fabrieken in Duitsland en Hongarije werken 2900 mensen. Bij de beursgang brengt de Nederlandse investering ruim het veertigvoudige op.

De propositie is aanlokkelijk: de afgelopen drie jaar groeide de omzet jaarlijks met 15%, en er zit nóg meer in het vat – mede als gevolg van de coronacrisis. De KT-directie meldde gisteren dat tijdens de pandemie de vraag naar caravans, campers en ‘ombouwbussen’ stijgt, ook onder ‘jongeren’. Vanwege de crisis gelden internationale restricties, waardoor vlieg- en cruisevakanties meer worden gemeden. Mensen gaan daardoor vaker ‘regionaal’ op vakantie, en maken dan graag gebruik van campers, die bij KT in prijs variëren van €11.000 tot €635.000 per stuk. De Pundert zag met eigen ogen hoe de populariteit plots steeg: ‘Alleen al in mei nam de vraag met 120% toe ten opzichte van vorig jaar. Voertuigen werden bij dealers letterlijk vanuit de dieplader verkocht, zo hard ging het. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.’

Met de beursgang moet €20 mln opgehaald worden om te investeren in nieuwe productiefaciliteiten. Geen overbodige luxe, gezien de Duitse brancheorganisatie die voor de caravanindustrie een marktgroei van 38% tot 2025 voorziet. Ook de Pundert is positief. ‘Ik zie niet in waarom de groei van de laatste jaren onderbroken wordt. Mensen blijven op vakantie gaan, en vertel mij maar eens op welke termijn de vliegindustrie zal herstellen van de huidige situatie.’

