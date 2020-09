Leisurelands hervat vanaf 1 september reguliere openingstijden recreatiegebied Zeumeren

Recreatiegebied Zeumeren is vanaf 1 september weer dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Dit betekent dat de beperkte openingstijden komen te vervallen, en bezoekers ook na 18.00 uur gebruik kunnen maken van het recreatiegebied.

Sinds eind mei golden aangepaste openingstijden op recreatiegebied Zeumeren. Aanleiding hiervoor was te grote drukte en wanordelijk gedrag op het terrein. Aanvankelijk werden de openingstijden op last van de Veiligheidsregio Gelderland Midden aangepast. In juli besloot terreineigenaar Leisurelands de beperkte openingstijden te verlengen tot 1 september.

Inmiddels is de onrust afgenomen, en heeft Leisurelands in overleg met gemeente Barneveld besloten om de openingstijden weer te verruimen. Het gebied is dagelijks tussen zonsopgang en zonsondergang te bezoeken. Gedurende de maand september zal Leisurelands in samenwerking met de gemeente Barneveld de situatie ter plekke nauwgezet monitoren, en zien ze er op toe dat bezoekers het terreinreglement opvolgen. Dit wordt gehandhaafd door bij overtredingen boetes en eventuele gebiedsverboden uit te reiken. Ook het naleven van de geldende coronamaatregelen wordt gecontroleerd.

Mocht de situatie wederom uit de hand lopen, dan behoudt Leisurelands het recht om de beperkte openingstijden weer in te voeren. Een sluiting als gevolg van het niet naleven van de geldende corona-maatregelen is niet uitgesloten. Het verbod op nachtvissen blijft van kracht tot 1 oktober aanstaande.

Leisurelands is blij dat de situatie op Zeumeren de afgelopen maanden is verbeterd, maar hoopt vooral dat bezoekers zich hierdoor in de toekomst blijven gedragen en een sluiting van het gebied niet meer van toepassing zal zijn.