SVR-Kampeerboeren vieren feest op eigen erf

Het had zo mooi kunnen zijn: donderdag 3 september, een feest ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Stichting Vrije Recreatie. Alles was al geregeld, maar opeens kwam corona en moesten de festiviteiten zeker een jaar worden uitgesteld. De SVR zou echter de SVR niet zijn, als ze deze datum ongemerkt aan kamperend Nederland voorbij zou laten gaan en heeft al haar campings opgeroepen om de daar aanwezige gasten op die derde september namens de jubilerende stichting te trakteren op koffie met gebak.

Eerste helft kampeerseizoen verloren

Officieel zou het kampeerseizoen op 15 maart beginnen. De tweeduizend bij de SVR aangesloten campings stonden klaar om hun gasten te ontvangen, maar de coronamaatregelen verhinderden dat. Op die datum mocht het slot nog niet van het hek; ook niet tijdens de hoogtijdagen als Pasen, de Hemelvaartweek en Pinksteren.

Veel aandringen en oproepen aan de regering om ook oog te hebben voor de recreatieve sector hebben er uiteindelijk toe geleid dat campings per 15 juni hun eerste gasten hebben kunnen ontvangen.

Na 15 juni, stormloop op de kleinschalige campings.

Het kampeerseizoen 2020 helemaal goedmaken, zal natuurlijk nooit lukken, maar wel wordt de SVR sinds de heropening van het kampeerseizoen overstroomt met aanmeldingen van recreanten, die – weliswaar noodgedwongen – hun vakantie in eigen land gingen vieren. De campings kregen een stormloop te verwerken en het ‘kamperen bij de boer’ is weer helemaal hot.

Viering 50-jarig bestaan en SVR-beurzen in 2021.

De SVR verwelkomt haar nieuwe donateurs van harte en rekent erop dat zij de smaak van het kamperen bij de boer nu ook te pakken hebben en volgend jaar weer van de partij zijn. Of de geplande evenementen inderdaad in 2021 zullen kunnen doorgaan, is natuurlijk nog wel de grote, onzekere vraag. Voor dit moment echter wordt iedereen daar van harte voor uitgenodigd, met aanstaande donderdag een voorproefje in de vorm van koffie met gebak bij uw eigen kampeerboer.