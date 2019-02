Nelson City Resort Oss gaat stevig uitbreiden

Nelson City Resort Oss krijgt er binnenkort maar liefst 23 hotelkamers bij. De voorbereidingen voor de verbouwing zijn al in volle gang. De 18 ‘de luxe’-kamers, 1 superior ‘de luxe’-kamer en 4 juniorsuites worden naar verwachting op 12 juli in gebruik genomen. General manager John Pellekaan is opgetogen over de uitbreiding van zijn hotel: “We zijn hier begonnen met 37 ‘de luxe’-kamers op onze tweede etage maar het loopt zo goed dat er behoefte is aan uitbreiding. Daarmee is altijd al rekening gehouden en nu is het dan zover. De 23 nieuwe kamers komen op de eerste etage. De 18 ‘de luxe’-kamers worden hetzelfde uitgevoerd als de kamers die we al hebben. De superior-kamer heeft als extraatje een bad. De suites beschikken over een woonkamer, kitchenette en apart slaapgedeelte.”

Mogelijkheden

Nelson City Resort Oss is nu dus nog beter in staat om grotere groepen te ontvangen. Pellekaan daarover: “Met de aanwezigheid van het voetbalstadion van TOP Oss en alle andere sportfaciliteiten is dat met name voor sportteams interessant. Deze uitbreiding biedt ons veel meer mogelijkheden. Er is ook steeds meer vraag vanuit de zakelijke markt. De economie trekt aan; personeelsleden van bedrijven zijn weer veel meer op reis. Daar spelen wij nu op in.”

