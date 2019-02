Drie Nominaties Interieurbeplanting van het Jaar 2019

Drie interieurbeplanters zijn met hun project genomineerd in de landelijke competitie Interieurbeplanting van het Jaar. De vakjury kiest uit deze inzendingen de uiteindelijke winnaar van 2019. De landelijke competitie Interieurbeplanting van het Jaar (IvhJ) laat de grote toegevoegde waarde van binnengroen zien en zet daarmee interieurbeplanting op de agenda.

Genomineerden

Na een bezoek aan de projecten heeft de vakjury de onderstaande inzendingen genomineerd als kanshebbers:

* CIC Rotterdam in Rotterdam, door Green Fortune Nederland BV

* Abdij Koningshoeven in Berkel Enschot, door Green Care Interieurbeplanting

* Hotel Jakarta in Amsterdam door Copijn Groenaanleg en beheer

De jury is onder de indruk van de inzendingen. Deze genomineerde projecten zijn volgens hen stuk voor stuk inspirerende voorbeelden van interieurbeplanting. Ze laten zien dat groen in gebouwen waarde toevoegt op hele verschillende manieren: innovatie, functionaliteit, beleving. En in totaal verschillende omgevingen kan worden toegepast: kantoor, abdij en hotel.

Presentatie en prijsuitreiking

Uit de drie genomineerden kiest de vakjury de winnaar van het eervolle predicaat Interieurbeplanting van het Jaar 2019. De bekendmaking en feestelijke prijsuitreiking vinden plaats op 23 februari 2019 tijdens TuinIdee in Den Bosch. Deze drie zeer aansprekende projecten worden gepresenteerd en toegelicht tijdens de prijsuitreiking.

Criteria

De vakjury heeft de projecten beoordeeld op een aantal vooraf vastgestelde aspecten: ontwerp, technische realisatie, vakmanschap, de toegepaste beplanting, kwaliteitsborging, onderhoud en PR-waarde. Ook de samenhang tussen groen, functionaliteit, omgeving en de uitwerking van de oorspronkelijke opdracht zijn meegenomen in de beoordeling. De vakjury geeft daarnaast in elk juryrapport aan waar nog eventuele ontwikkelingskansen en verbetermogelijkheden liggen. Klik hier voor meer informatie.

foto: CIC Rotterdam in Rotterdam.