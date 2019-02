Efteling-attractie Carnaval Festival krijgt grote opknapbeurt

De bekende attractie Carnaval Festival bestaat dit jaar 35 jaar. Van maart tot en met mei gaat de attractie in onderhoud, waarbij de vrolijke rit om de wereld op het gebied van techniek, thematisering en duurzaamheid wordt klaargemaakt voor de komende tien jaar. De techniek wordt geüpdatet, in een aantal scènes worden esthetische aanpassingen aan de poppen gedaan en de totale showverlichting wordt vervangen door duurzame led lampen. Het totale onderhoud kost 3 miljoen euro. De populaire ‘rode neuzen show’ met de overbekende oorwurm van Toon Hermans en Ruud Bos krijgt een grote opknapbeurt. “De attractie is technisch gezien toe aan onderhoud”, legt Fons Jurgens, Algemeen Directeur van de Efteling, uit. “We investeren niet alleen in nieuwe attracties, maar houden ook de wat oudere attracties graag up to date. Het geplande onderhoud is een logisch moment om ook aanpassingen op gebied van thematisering en duurzaamheid te doen. De dark ride attractie blijft herkenbaar voor iedereen. Het wordt nog meer een feestje, alleen dan van deze tijd.” De komende drie maanden wordt qua techniek de systeembesturing geüpdatet, worden de motoren die de gondels aandrijven vervangen en gaan de 118 gondels gefaseerd in onderhoud. Het renoveren van alle gondels neemt een jaar in beslag. Op het gebied van thematisering wordt al het schilderwerk opgefrist en sluit een aantal scènes straks beter aan bij het oorspronkelijke thema: feestvieren door verschillende culturen over de hele wereld. De poppen in die scènes krijgen een uiterlijk dat beter past bij het huidige tijdsbeeld, traditionele Afrikaanse klederdracht in plaats van neusringen bijvoorbeeld. Als laatste wordt de attractie duurzamer gemaakt. Door het vervangen van de halogeen showverlichting door ledverlichting wordt op jaarbasis 160 huishoudens aan stroom bespaard. Klik hier voor informatie.