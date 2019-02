Iedere dinsdag gratis rondleidingen in Spoorwegmuseum

Vanaf februari 2019 biedt het Spoorwegmuseum iedere dinsdag gratis museumrondleidingen aan. De rondleiders nemen bezoekers mee langs alle hoogtepunten van het museum en vertellen bijzondere verhalen over de geschiedenis van de spoorwegen en de unieke collectiestukken van het museum. Dinsdag 5 februari om 11.00 uur staan de rondleiders voor het eerst klaar. Er is plek voor maximaal 40 personen, reserveren is niet mogelijk en vol is vol.

Het Spoorwegmuseum programmeerde afgelopen jaren iedere derde dinsdag van de maand speciale Plusdagen. Voor de normale entreeprijs kregen geïnteresseerde bezoekers een programma met een rondleiding en één of meerdere presentaties. Vooral die rondleidingen bleken populair. Daarom heeft het museum besloten deze wekelijks aan te bieden, vanaf 5 februari is daarom iedere dinsdag Plusdag in het Spoorwegmuseum! Het geeft individuele bezoekers de mogelijkheid om zonder extra kosten met een rondleider het museumbezoek een extra dimensie te geven. Als de actualiteit er aanleiding toe geeft zal het museum de Plusdagdinsdag uitbreiden met een extra lezing of presentatie. Informatie hierover is altijd te vinden op de website of via de digitale nieuwsbrief. Klik hier voor informatie.