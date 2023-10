Next level!

In mijn kenniswereld ben ik telkens weer op zoek naar nieuwe inspirerende voorbeelden. Zo blijf ik op de hoogte van het aanbod in de markt en zie ik vaak concepten die bruikbaar of vertaalbaar zijn naar andere bedrijven. Deze kennis en ervaring deel ik dan weer graag met studenten of bedrijven (via congressen, vakmedia of mijn consultancy activiteiten). Ook kijk ik graag naar de top van de markt. Grote ketens of internationale spelers geven aan waar ‘de lat ligt’.

Afgelopen weekend is ‘mijn lat’ weer hoger geworden. Vooral op het gebied van beleving als culinair. Ik was op bezoek bij het Europa Park resort. Naast een top themapark ook een benchmark qua thema hotels, F&B en waterparken. Echter hun nieuwste product Eatralin is een unieke samenvoeging van culinair eten, storytelling, immersive entertainment een ride en multimedia/artentertainment.

Het beschrijven van deze beleving die mij voor het eerst in lange tijd mijn verwachtingen heeft overtroffen) is moeilijk. Ik wil ook niet te veel verklappen (of spoilen). Gedurende 2,5 uur wordt je letterlijk meegevoerd in een culinaire beleving van Michelin sterren waardig eten. Je komt in verschillende ruimtes waar je ondergedompeld wordt in verschillen sferen, terwijl je weer een nieuw hoofdstuk van het verhaal beleeft. Door de intensieve ervaring die je telkens weer verrast, vliegen de 2,5 uur om. De productie klopt echter van seconde tot seconde. Je eindigt in een hippe cocktailbar waar je letterlijk even ‘moet bijkomen’ van de fantastische ervaring. Door de exclusieve opzet hangt er ook een prijskaartje aan deze beleving. Gasten die dat ervoor willen betalen zijn er echter genoeg. De observatie van mijn kant laat ook zien dat er goed businessmodel achter deze ontwikkeling zit. Los van de exploitatie is dit ook het showroom model van Mack rides (de familie Mack is ook de eigenaar van het resort).

Mijn boodschap aan u is. Ik constateer dat de lat weer hoger ligt. Althans voor een doelgroep die gaar een unieke en exclusieve ervaring willen. Wat het voor u betekent? Weet dat dit product er nu is, mensen uit heel Europa hier naar toe gaan en kijk goed naar de mogelijke vertaling die u kan maken. Oh ja en een laatste tip. Reserveer tijdig want de boekingen lopen erg goed…