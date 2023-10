CampingNavigator start exclusieve samenwerking met CampingDreams gericht op Nederlandse en Duitse kampeerders

Met ingang van 1 oktober 2023 vallen de promotionele activiteiten en de campagnes op social media van CampingDreams ook onder het dak van Campingnavigator. Een belangrijke strategische uitbreiding van het bereik en de diensten voor de online promotor uit Nederland.

In een gezamenlijke verklaring stellen de bedrijven dat de samenwerking een logisch vervolg is van hun jarenlange relatie en de ontwikkelingen in de huidige markt van campingpromotie en -marketing.

“We zijn heel duidelijk de afgelopen tijd op zoek gegaan naar uitbreiding in bereik en extra diensten, met name gericht op campagnes en social media”, vertelt Peter Doornekamp (CampingNavigator).

De groei vorig jaar via de fusie met de websites van Travelmark is volgens plan en gelukkig zeer voorspoedig verlopen, met bloeiende titels als glamping.nl, kids-campings.com, maar ook regiogerichte websites zoals o.a. gardameer.nl, toscana.nl, cotedazur.nl, sardegna.nl en sicilia.nl.

“Daarnaast kregen we steeds vaker de vraag of we ook tijdens het lopende boekingsseizoen nog extra bezoekers konden aanleveren. Dat deden we steeds vaker in de vorm van campagnes op onze social media kanalen. En daar kwam CampingDreams in beeld.”

De Duitse promotor CampingDreams is met name sterk in precies die campagnes, met daarbij een online listing op de eigen website. “Met name daar zagen we duidelijk synergie”, meldt Ivar Mensink (CampingDreams). “Peter en ik kennen elkaar al langere tijd en we zeiden wel eens schertsend tegen elkaar dat we precies elkaars tegenpool waren. Navigator een sterke website met breed en trouw publiek aan kampeerders, en sterk ook in het voor- en naseizoen. En wij juist met een enorme kennis en opgebouwde fanbase op Facebook en Instagram voor social media campagnes. Met bovendien een grote Duitse en Nederlandse groep volgers.”

Precies in die tegenstelling werd ook een punt van overeenkomst gevonden: De Duitse markt is sterk in ontwikkeling bij CampingNavigator en de ondersteuning daarvan zou mooi passen met een Duitse partner erbij. Vandaar de logische keuze voor CampingDreams.

“Voorheen werd de website eigenlijk voor 95% door Nederlanders bezocht, maar sinds 3 jaar is er een duidelijke stijging in het aandeel Duitse bezoekers. Die ligt nu rond de 25%. Daar moesten we echt iets mee doen”, zegt Doornekamp. “En CampingDreams past eigenlijk naadloos in dat plaatje. We werkten al langer samen en dat maakte de keuze wel wat eenvoudiger”.

Een belangrijke beslissing bij CampingNavigator is de duidelijke keuze voor content creatie en publishing online. Dat legt de basis, waarbij de voortvloeiende traffic direct doorgestuurd wordt naar de eigen websites van de aangesloten campings en villages. Sterk gericht op branding, naamsbekendheid en inspirerende verhalen naar de kampeerders. Dat geeft meteen het verschil aan tussen de bedrijven:

Mensink: “Wij zijn vooral heel sterk op social media. Actiematig. Daar kunnen we nu los met alle klanten die bovenop de basis van hun listing ook nog extra behoefte hebben aan traffic op korte(re) termijn, zoals bijvoorbeeld in de last minute periode. Dus de samenwerking vindt echt volledig plaats op het benutten van elkaars sterke punten. Win-win!”

Een voordeel is de Duitse achtergrond van het bedrijf. Net als zijn zakelijk partner Martin Tillmans leeft, woont en werkt Mensink in Duitsland, terwijl CampingNavigator geheel vanuit Nederland opereert. “Dat is voor mij wel een overtuiging”, vult Doornekamp aan, “lokale marketing door een team dat in die cultuur zelf leeft en weet wat er speelt in het land. Dat is noodzaak. Je kunt het proberen vanuit een ander land, maar dat is zeker niet optimaal. En met CampingDreams hebben we meteen een eerste stap in Duitsland gezet. Wie weet waar dat verder nog toe gaat leiden…”.

Ook Richard Otten, de zakelijk partner van Doornekamp is zeer tevreden met deze nieuwe samenwerking. “Richard is een begrip in met name de wereld van Glamping en in de Franse campingwereld. Hij was erg blij dat we met deze stap nu naast Nederlandse ook Duitse bezoekers actief kunnen aanbieden in ons pakket. Daarin zijn ook de campings in Frankrijk zeer geïnteresseerd. Dus ja, een zeer tevreden gevoel bij ons allebei.”, aldus Doornekamp.

De samenwerking is effectief gestart, juist voor het komende marketing seizoen. De verkoop van de diverse producten en services loopt geheel vanuit Campingnavigator BV. Op de diverse vakbeurzen, online en via mail zal de samenwerking verder worden toegelicht aan de huidige partners van beide bedrijven.

Foto: Ivar Mensink, CampingDreams (links) en Peter Doornekamp, CampingNavigator.

www.campingnavigator.com

www.campingdreams.com