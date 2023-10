ANWB Camper en Caravan van het Jaar 2024

De titel ANWB Camper van het Jaar 2024 gaat naar de Pilote Atlas A696 G, een compacte halfintegraal camper met veel ruimte en een hoog uitrustingsniveau. De ANWB Caravan van het Jaar 2024 is de Knaus Yaseo, die speciaal is ontworpen voor elektrische auto’s. De winnaars zijn vandaag bekendgemaakt op de Kampeer en Caravan Jaarbeurs in Utrecht.

De onderscheidingen voor de Camper van het Jaar (per model) en de Caravan van het Jaar (per serie) is een jaarlijks terugkerend evenement. De onderscheiding is een initiatief van ANWB Kamperen en het ANWB kampeermagazine KampeerKampioen.

De nieuwe of sterk vernieuwde modellen van 2024 worden beoordeeld door een vakjury bestaande uit vakjournalisten met ruime ervaring en inzicht in de volledige caravan- en campermarkt, ondersteund door een publieksjury. Beoordelingscriteria zijn onder meer innovatie, bouwwijze, ontwerp van het in- en exterieur, afwerking, uitrusting, originaliteit en de prijs-kwaliteitverhouding.

ANWB Camper van het Jaar 2024: Pilote Atlas A696 G*

De Pilote Atlas A696 G maakt deel uit van een nieuwe camperserie ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van Pilote. Opvallend is dat de halfintegraal zeer compleet is uitgerust. Er zijn vier officiële zitplaatsen en met een breedte van 220 cm bij een lengte van zeven meter is hij lekker compact voor campers met deze specifieke indeling.

Dit vindt de jury

“De Pilote Atlas is uitgerust met een krachtige 170 pk zestrapsautomaat, sperdifferentieel en een avontuurlijke Ford Trail-uitstraling. Van binnen is de camper zeer ruimtelijk, met een lang dwarsbed en een breed hefbed. Rond de opklapbare tafel zijn de twee comfortabel zittende langsbanken goed bereikbaar. Opvallend is de uitgebreide standaarduitrusting en over de gehele breedte gesitueerde, separate douche- en toiletruimte, die je met elkaar kunt verbinden tot één grote ruimte. Dat is uniek op deze voertuiglengte. Met vier dakluiken en het panoramavenster boven de cabine is er veel daglichtinval en goede ventilatie. Daarnaast is er een grote bergruimte in de garage en de aparte schuiflade aan de linker buitenzijde.”

Prijs vanaf € 105.900*

ANWB Caravan van het Jaar 2024: Knaus Yaseo 340 PX/500DK*

De Yaseo serie, vooralsnog bestaande uit de 340 PX en de 500 DK, is ontworpen voor elektrische auto’s waarbij de nadruk ligt op een laag gewicht en een goede aerodynamica, om onderweg zoveel mogelijk brandstof te besparen. Dankzij een opklapbaar bed bij de zitgroep en een uitschuifbare toiletruimte (500 DK) bieden beide modellen veel leefruimte op een relatief klein oppervlak.

Dit vindt de jury

“De Yaseo is met een rijklaar gewicht vanaf 905 kg (340 PX) uitermate geschikt voor elektrische trekauto’s, waarbij niets wordt ingeleverd aan luxe, ruimte en comfort. De kleurstelling is traditioneel met houtdecor, moderne interieurpanelen en aardse tinten, in combinatie met geïntegreerde, sfeervolle ledverlichting. Een groot serviceluik (optie) is handig om in de caravan fietsen of grote bagagestukken te laden door de banken in te schuiven en de tafel op te klappen. Variabele meubelmodules, zoals de uitschuifbare douchecel, zijn inventief en bieden de gebruiker de mogelijkheid de ruimte maximaal te benutten. Alle basisuitrusting werkt op elektriciteit waarbij de elektrische auto dienst kan doen als stroomleverancier. Onderweg koken is zo geen probleem meer. Knaus biedt een gasinstallatie optioneel aan in deze nieuwe caravanserie.”

Prijs vanaf € 24.230 / € 28.990*