Jongeren houden de vaart in verkoop caravans en campers

De verkoop van nieuwe en gebruikte caravans en campers loopt na een enorme coronapiek terug, maar blijft hoger dan voor corona. Het bezit onder jongeren is spectaculair gestegen. Het zijn niet meer alleen pensionado’s die eropuit trekken met een huisje op wielen.

Het aantal caravans is in Nederland langzaam op zijn retour, maar bij jonge eigenaren is een revival zichtbaar. Het bezit onder jongeren tot 25 jaar steeg sinds begin 2020 met een derde. Dat blijkt uit cijfers die de Kampeer en Caravan Industrie (KCI) maandag publiceerde aan de vooravond van de Kampeer en Caravan Jaarbeurs. Het aantal campers zit sinds de uitbraak van corona al in de lift (+13%), maar bij jongeren tot 25 jaar is het camperbezit meer dan verdubbeld.

‘Deze cijfers laten zien dat ook de jongvolwassenen en de jonge gezinnen het kamperen hebben ontdekt of juist herontdekt’, zegt KCI-voorzitter Leo Diepemaat. ‘Een caravan of kampeerauto is voor hen sinds corona een aantrekkelijker alternatief voor een vliegreis en all-inclusiveresort.’ Daarbij speelt volgens hem ook mee dat vakantiegangers uit milieuoverwegingen minder vliegen. ‘Een caravan of een camper is duurzamer.’

Kamperen nam een enorme vlucht in coronatijd. ‘In coronatijd wilde iedereen zijn eigen cocon, een eigen verblijf om te vertoeven’, zegt Diepemaat. Door de grote vraag en een tekort aan onderdelen ontstonden leveringsproblemen. Zodra die onderdelen er weer waren, beleefde de kampeerindustrie een recordjaar. Nu lopen de verkopen iets terug, maar de gevreesde terugval door spijtoptanten die in coronatijd een caravan of camper kochten, is grotendeels uitgebleven.

Afgelopen twaalf maanden daalde de verkoop van nieuwe caravans met 7% en die van nieuwe campers met 3%. De import van gebruikte caravans en campers is gedaald, terwijl de verkoop van occasions door de vakhandel vrij stabiel bleef. Omdat er weinig vakantiehuisjes op wielen worden geëxporteerd of gesloopt, is het totale wagenpark gestegen naar circa 600.000. Nederland heeft na Zweden de hoogste dichtheid aan caravans en campers.

Het aantal campers is in Nederland de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld naar 180.000. Die groei kan afremmen door de verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting voor campers, die het huidige kabinet wil invoeren in 2026. Dat moet de overheid zo’n €80 mln per jaar opleveren. De sector houdt er rekening mee dat hierdoor meer camperbezitters hun voertuig zullen inruilen voor een caravan of vouwwagen. De verkoop van vouwwagens, minicaravans en daktenten op auto’s neemt op dit moment toe.

De cijfers over de verkoop van boten voor de pleziervaart zijn minder betrouwbaar dan voor kampeerauto’s en caravans, zegt Geert Dijks van Hiswa-Recron, ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. Tijdens de coronapandemie steeg de verhuur en verkoop van boten in Nederland. Dat geldt volgens Dijks vooral voor de verkoop van kleine sloepen, maar er kwamen ook meer opdrachten binnen voor de bouw van motorjachten.

Voor een deel drijft de branche nog op die opdrachten. De markt stabiliseert op dit moment, is de indruk die Dijks heeft. Er staat een rem op, want de grote coronagroei is er wel uit. Maar er lijkt ook geen sprake van een sterke verkoopdaling. ‘Het ondernemersvertrouwen is wel gedaald. Dat is nu neutraal. Waar ondernemers zich het meest druk over maken, is het tekort aan personeel.’

Bron: FD