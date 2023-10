GSR: camping- of parkaanleg tot in de puntjes verzorgd

Het totaalplaatje bieden voor de aanleg campings en recreatieparken met één vast aanspreekpunt. Dat is de kracht van GSR. Het bedrijf maakt kavels bouw- en woonrijp, legt de hele infrastructuur aan en het creëert aanvullend de mooiste tuinen. Dankzij hun ervaring en doenersmentaliteit schakelen ze snel en focussen altijd op de beste

oplossing.



In eigen beheer

Eigenaar Karel van Schothorst heeft alle kennis en ervaring in huis voor het aanleggen van infrastructuren op vakantieparken en tuinen bij recreatiewoningen. Hij runt het bedrijf samen met grond- en straatwerk expert en mede-eigenaar van GSR, Evert Jan de Gooijer. GSR heeft de capaciteit om alles in eigen beheer uit te voeren. Met eigen materialen, geavanceerde machines en ervaren vakmensen realiseren zij uw visie met precisie.



Perfect projectmanagement

Bovendien nemen zij de zorg voor materialen uit handen. GSR bestelt en levert alles wat nodig is voor verharding, (kunst-)gras, beplanting en verlichting. Klantwensen worden naadloos geïntegreerd in ons projectmanagement. En vergeet de wellness niet. GSR verzorgt ook professionele installaties van hottubs, jacuzzi’s en sauna’s, zodat recreëren

synoniem staan voor luxueus genieten.



GSR is graag uw partner voor het realiseren van de complete inrichting van uw terrein.

Bezoek GSR op de Recreatie Vakbeurs. Vandaag nog een afspraak te maken om kennis te maken? www.campingaanleg.nl