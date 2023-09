Donkere wolken voor reisorganisatie Vacansoleil

Touroperator Vacansoleil verkeert in grote financiële moeilijkheden. De aanbieder van campingvakanties heeft uitstel van betaling aangevraagd, wat vaak een voorbode is van faillissement.

Het bedrijf had naar eigen zeggen een grote schuldenlast opgebouwd in het verleden. Na de uitbraak van de coronapandemie zakte de verkoop van campingvakanties in en moest het bedrijf extra financiering aantrekken. Nu de rentes hard zijn gestegen, is die schuldenberg onhoudbaar geworden. Ook de hoge inflatie bracht Vacansoleil in de problemen, meldt het bedrijf. ,,We hebben dit jaar en vorig jaar gewoon winst gemaakt, op operationeel vlak. Maar dat is voor rentebetalingen. De rentelasten uit het verleden moet je van die winst betalen”, legt de zegsman uit.

Via het in 1969 opgerichte Vacansoleil gaan jaarlijks zo’n half miljoen mensen op vakantie. Op het vasteland van Europa is Vacansoleil naar eigen zeggen marktleider met bijna zeshonderd campings. Bij een eventueel faillissement maken klanten die een aanbetaling hebben gedaan waarschijnlijk kans op compensatie. Het bedrijf is namelijk aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), die klanten van reisorganisaties vergoedt in het geval van een bankroet.

Onzekere periode

De touroperator heeft al geprobeerd de schulden te verminderen, kosten te verlagen en de omzet te verhogen, maar dat mocht niet baten. Ook zijn er wel pogingen geweest om het bedrijf te verkopen. ‘De onderhandelingen hierover zijn op het laatste moment niet geslaagd’, verklaart het bedrijf. Voor de driehonderd medewerkers van Vacansoleil breekt dan ook een onzekere periode aan. Het is de bedoeling dat een bewindvoerder samen met de directie van het bedrijf kijkt welke toekomstmogelijkheden er nog zijn.

De afgelopen tijd zijn er meer bedrijven in de financiële problemen gekomen. Zo gingen alleen al de afgelopen vier dagen Big Bazar en BCC failliet.

Bron: De Gelderlander