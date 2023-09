Recreatie Vakbeurs: dé toonaangevende vakbeurs voor de recreatiesector

Recreatie Vakbeurs staat weer voor de deur en belooft groter dan ooit te worden. Op 14, 15 en 16 november 2023 verzamelen meer dan 8.500 professionals uit de recreatiebranche zich weer in Evenementenhal Hardenberg voor de jaarlijkse vakbeurs voor de sector.

Recreatie Vakbeurs is de meest complete en veelzijdige vakbeurs voor de recreatiesector in Nederland. Of je nu werkzaam bent in de technische dienst, marketing, horeca, receptie of animatie, deze beurs biedt elke afdeling en ondernemer volop mogelijkheden. Hier ontmoet je je vaste leveranciers en vind je de nieuwste trends en innovaties. Met een indrukwekkend aantal van meer dan 300 exposanten kijk je hier jouw ogen uit.

“We zijn blij dat we wederom het vertrouwen krijgen van al deze exposanten! We hebben inmiddels acht grote hallen volgeboekt met toonaangevende recreatieleveranciers. De inschrijvingen blijven binnenkomen, voor ons het bewijs van het groeiende belang en de dynamiek van de recreatiebranche”, aldus adviseur Kristel Stötefalk namens Recreatie Vakbeurs.

Dit jaar zijn er twee restaurants voor bezoekers waar je kunt genieten van een hapje en een drankje, ideaal om even bij te komen. Op de beursvloer vind je een breed scala aan producten en diensten, variërend van de nieuwste technologische innovaties tot marketingstrategieën die de concurrentie voorblijven. Of je nu op zoek bent naar de nieuwste duurzame accommodaties, oplossingen voor een slimme keuken, marketing- en promotietools om je camping of vakantiepark te laten groeien, of entertainmentideeën om je gasten te betoveren, Recreatie Vakbeurs biedt het allemaal onder één dak.

Ontdek de wereld van recreatie en gastvrijheid. Blok 14, 15 en 16 november 2023 in je agenda en sluit je aan bij duizenden andere professionals op Recreatie Vakbeurs!

