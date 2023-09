Nog nooit zo veel Duitse toeristen

Het inkomend toerisme groeit sneller dan eerder ingeschat. Vooral Duitsers komen dit jaar vaker naar Nederland, blijkt uit een verbeterde prognose die toerismebureau NBTC gisteren publiceerde. Voor het eerst bezoeken zeven miljoen Duitse gasten Nederland voor een vakantie of als zakelijke bestemming. Dat is 13% meer dan in 2019, het laatste jaar voordat de coronapandemie het toerisme een zware slag toebracht.

Naar verwachting brengen ruim twintig miljoen buitenlanders dit jaar een bezoek aan Nederland. Dat is 30% meer dan in 2022. Het VK, dat langer last had van reisbeperkingen, blijft nog achter. Dat geldt ook voor toeristen uit China. Het aantal Amerikaanse bezoekers zal dit jaar volgens het NBTC weer het precoronaniveau bereiken.

