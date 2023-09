Halfverhardingen: perfect voor park en portemonnee

Wie dacht dat de waardering voor asfalt eeuwig zou zijn, heeft het mis. Het ‘zwarte tapijt’ moet steeds vaker het veld ruimen voor onder meer Achterhoeksvastpad, dolomiet of olivijn. GSR Buitenruimte en Recreatie ziet de aanvragen voor

halfverhardingen voor campings en recreatieparken sterk toenemen.



Veel keus

Een groot voordeel van halfverhardingen is het milieuvriendelijke karakter. Karel van Schothorst, eigenaar van GSR: ‘De populariteit van halfverhardingen komt deels door de veranderende behoefte van recreanten, die steeds vaker een natuurlijke beleving wensen. Anderzijds omdat gemeenten eisen stellen aan het beperken van asfalt. In halfverhardingen

is veel keus. We vinden altijd een materiaal dat matcht bij de omgeving en het park!’



Recyclebaar

Halfverhardingen zijn volledig recyclebaar en dat verkleint de ecologische impact aanzienlijk in vergelijking met traditioneel verharde wegen. Ook ontdekken campingeigenaren de financiële voordelen. Ook vereisen ze minder onderhoud en hebben een langere levensduur dan traditionele paden. Dat bespaart geld en het zorgt ook voor veel minder overlast op het terrein.



Halfverhardingen zijn bij uitstek geschikt voor allerlei paden, (speel-)terreinen en parkeerplaatsen. Overweegt u halfverhardingen? Bezoek GSR op de Recreatie Vakbeurs of neem contact op met GSR voor een geheel vrijblijvend advies voor uw camping of recreatiepark. www.campingaanleg.nl