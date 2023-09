Camperbeurs Hardenberg klaar voor allergrootste editie ooit

De komende editie van Camperbeurs Hardenberg op 22, 23 en 24 september is compleet volgeboekt. Dat betekent meer dan 19.000 vierkante meter aan beursvloer verdeeld over alle zeven beurshallen van Evenementenhal Hardenberg. “Dit wordt de allergrootste editie ooit van Camperbeurs Hardenberg in ons 15-jarig bestaan. Wij kunnen niet wachten om onze deuren te openen, want we introduceren veel nieuwe acties op de beurs zoals een Vanlife Plein, een extra kennistheater en camper proefrijlessen”, zegt organisator Marije Pol.

De beursorganisatie organiseert in samenwerking met Arie-Piet van Camperintro voor het eerst ‘De Camper Tour Hardenberg’. Dit is een vijfdaagse trip door de mooiste plekjes van Nederland die eindigt bij Camperbeurs Hardenberg. Deze eerste editie van de Camper Tour Hardenberg is volledig volgeboekt. De deelnemer gaan niet alleen met elkaar op reis, maar leren onderweg nog meer over hun camper door middel van verschillende checks en interessante workshops.

Camper proefrijlessen

Voor iedereen die nog geen ervaring heeft met het rijden in een camper worden op Camperbeurs Hardenberg proefrijlessen aangeboden. Tijdens de proefrijles worden in het kort de kneepjes van het vak geleerd onder begeleiding van ervaren instructeurs. Ook de interesse in deze proefrijlessen is groot, op dit moment is het alleen mogelijk om op de dag zelf een plekje voor in de middag te reserveren.

Nieuw: Vanlife Plein

De grootste verandering en tevens één van de blikvangers op Camperbeurs Hardenberg is dit jaar het gloednieuwe Vanlife Plein in Hal 4. Hier staan alle bedrijven die bezoekers op weg kunnen helpen met hun vanlife droom: van camperbusjes tot camperinbouw. Ook ervaren vanlifers zijn hier aanwezig om alle vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarnaast geeft Van-Jorn op hun stand dagelijks presentaties over de aanschaf en het gebruik van een buscamper. Deelnemers op het Vanlife Plein zijn onder andere Vanlife Magazine, Woodpecker Campers, Van-Jorn, Ventje, Campers.eu en Outbase campervans.

NKC, ANWB, ACSI en Goboony

In totaal presenteren zich dit jaar op Camperbeurs Hardenberg meer dan 110 deelnemers, waaronder een aantal grote nieuwe deelnemers zoals ANWB, Goboony en ACSI. De Nederlandse Kampeerauto Club (NKC) is dit jaar ook grootser aanwezig dan voorheen. “Er staat een ijzersterk deelnemersveld met een mooie verdeling tussen verschillende type campers en camperbusjes, accessoires en andere diensten die van toepassing zijn voor een (toekomstig) campereigenaar. Denk hierbij aan verzekeringen en camperonderhoud”, besluit Pol.

Kaartverkoop Camperbeurs Hardenberg 2023

De komende editie van Camperbeurs Hardenberg is op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 september van 10.00 tot 17.00 uur in Evenementenhal Hardenberg. Tickets zijn online te bestellen voor €10 voor volwassenen, €5 voor kinderen van 5 tot en met 12 jaar en gratis voor kinderen tot en met 4 jaar. Parkeren bij Evenementenhal Hardenberg is gratis, ook kunnen bezoekers op de parkeerplaats kosteloos overnachten tijdens Camperbeurs. Er zijn ook kaarten aan de deur tegen meerprijs te koop. Online tickets zijn te bestellen via deze website.