Safaripark Beekse Bergen verwelkomt miljoenste bezoeker van het jaar

De nietsvermoedende familie Jansen werd vandaag in het zonnetje gezet bij Safaripark Beekse Bergen. Onder hen bevond zich namelijk de miljoenste bezoeker van het Hilvarenbeekse park dit jaar. Nog niet eerder kwam het voor dat Safaripark Beekse Bergen zo vroeg in het jaar de miljoenste bezoeker mocht ontvangen.

General manager Rens Willemsen is er trots op dat het park zo veel bezoekers mag ontvangen. “Elke dag wordt hard gewerkt om voor zowel onze gasten als de dieren zo goed mogelijk te zorgen. Er is veel geïnvesteerd in het park met dit jaar de bouw van de Olifantenvallei. Het is goed om dit in de bezoekersaantallen terug te zien! Het verwelkomen van de miljoenste bezoeker is dan de kers op de taart en het is ontzettend leuk dat we de familie Jansen een onvergetelijke dag mogen bezorgen.”

De familie Jansen bestaat uit moeder Kristy, vader Jasper en drie dochters Resa (7 jaar), Lore (4 jaar) en Filou (4 maanden). Ze zijn verwend met een bos bloemen, een cadeaubon, een rugtasje gevuld met leuke souvenirs en ze kregen een exclusieve rondleiding van een ranger inclusief een kijkje achter de schermen, waar de jonge familie zichtbaar van genoot.

Kristy Jansen: “Wat een bijzonder welkom! De meiden hebben vandaag een studiedag op school, dus hebben we besloten om een dagje naar Beekse Bergen te gaan.” Het is voor de familie het derde bezoek dit jaar en zijn erg nieuwsgierig naar de Olifantenvallei. “We zijn erg benieuwd hoe het is geworden! Ook bijzonder dat er leeuwenwelpjes zijn. We kijken uit naar wat de dag nog meer brengt, maar de kans is groot dat de meiden morgen een nieuw lievelingsdier hebben” lacht Kristy.