Ties van Oosten kookt futuristisch in Eatrenalin

Eatrenalin is het nieuwe en futuristische gastronomieconcept in het Europa-Park Resort. Zittend in een innovatieve, zwevende stoel zien, horen, ruiken, proeven en voelen gasten een exclusieve vorm van fine dining. Dit concept is wereldwijd uniek. De in Maastricht geboren chef-kok Ties van Oosten is er verantwoordelijk voor de perfecte smaakbeleving.

Ties van Oosten werkt vanaf de start (eind 2022) bij Eatrenalin. Van Oosten: “Ik vind het geweldig om hier te werken. Bij ons worden alle zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Daardoor kunnen we onze gasten een buitengewone dimensie van gastvrijheid laten ervaren.”

Het idee achter Eatrenalin

Tijdens een bezoek aan de attractie Voletarium, waarin je over Europese landen vliegt, kwamen Thomas Mack (mede-eigenaar van Europa-Park) en Oliver Altherr (CEO van Marché International) op het idee. Zij vroegen zich af: waarom combineer je zo’n reis niet met een unieke keuken om een holistische beleving te creëren die alle zintuigen aanspreekt en emoties oproept? Een dergelijk concept bestond nog niet. Mack en Altherr sloegen de handen ineen en zo ontstond Eatrenalin. Eind 2022 gingen de deuren open. In Eatrenalin komt alle kennis van Europa-Park samen. Het park, dat al diverse keren is uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld, beschikt over veel kennis van innovatie, techniek, virtual reality en multimedia. En niet te vergeten van gastronomie; Europa-Park beschikt over 90 restaurants, waaronder een restaurant met 2 Michelinsterren.

De beleving in Eatrenalin

In Eatrenalin genieten gasten van een achtgangendiner tijdens een spectaculaire reis van twee uur door verschillende werelden. Zittend in een innovatieve, zwevende stoel zien, horen, ruiken, proeven en voelen zij een exclusieve vorm van fine dining. Die combinatie van een perfecte smaakbeleving, media en techniek maakt een bezoek aan Eatrenalin uniek. Elke gang is een culinair hoogstandje. Chef-kok Ties van Oosten en zijn Frans-Oostenrijkse patisserie-collega Juliana Clementz zijn samen verantwoordelijk voor het menu, de kwaliteit van de gerechten, de organisatie van bestellingen, de hygiëne en een efficiënte doorloop van de keuken. Zij krijgen af en toe adviezen van Pablo Montoro uit Alicante. Hij werkte voorheen voor El Bulli in Spanje, dat lang werd gezien als het beste restaurant ter wereld.

Ties van Oosten

Van Oosten werd geboren in Maastricht en verhuisde op zijn 12e naar Zwitsersland. Daar volgde hij de koksopleiding. Hij werkte daarna voor topzaken als The Dolder Grand (Zürich), The Alpina (Gstaad) en Noma (Kopenhagen). Eatrenalin ziet hij als de perfecte volgende stap. “Ik kan hier al mijn kennis en creativiteit kwijt en nieuwe stappen zetten.” Eatrenalin krijgt geweldige beoordelingen. “Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Zelf vind ik het ook erg mooi om te zien dat de beleving gasten soms emotioneel maakt en dus in hun hart raakt. Ook leuk: onder onze gasten zijn natuurlijk ook regelmatig vakgenoten. Dit jaar bezocht o.a. Alain Ducasse ons. Deze beroemde kok gaf na afloop aan dat hij het eten ‘magnifique’ vond. Dat is een fijne bevestiging. Tot slot: het is natuurlijk geweldig om zo veel met culinaire hoogstandjes bezig te zijn. Maar ik kan zelf ook erg genieten van een Nederlands frietje met mayonaise.”

Eatrenalin ligt naast themahotel “Krønasår” en VR-experience center YULLBE. Kijk voor meer informatie en het maken van een boeking op https://www.eatrenalin.de. Daar is ook alle informatie over menuvarianten, openingstijden en prijzen te vinden.