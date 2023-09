AGROTECHNIEK HOLLAND & GROENTECHNIEK HOLLAND VAN 11 T/M 14 SEPTEMBER 2024

AgroTechniek Holland en GroenTechniek Holland gaan volgend jaar opnieuw tegelijk en naast elkaar plaatsvinden: van woensdag 11 tot en met zaterdag 14 september 2024 op het vertrouwde beursterrein in Biddinghuizen.

Beursdirecteur Willem Bierema: “De eerste gecombineerde editie in 2022 bleek voor deelnemers en bezoekers succesvol. De meer dan 55.000 bezoekers – onze drukstbezochte buitenbeurs ooit – zagen op een uitverkocht beursterrein van 22 voetbalvelden meer dan 5.000 trekkers, machines en gereedschappen van meer dan 500 merken. Ook nu gaan we de stands zo indelen dat beide beurzen hun eigen identiteit behouden. Zo kunnen de boeren, loonwerkers en groenprofessionals overzichtelijk en gericht alles vinden wat bij hun interesse past en met één toegangskaart beide vakbeurzen bezoeken. De inschrijving voor de 2024-editie start in oktober, maar de eerste aanmeldingen komen nu al spontaan binnen.”

Beproefde beursonderdelen keren terug, zoals de uitreiking van de Bronzen Sikkel voor innovaties in de agrosector en het Gouden Klavertje Vier voor de meest opvallende vernieuwingen in de groensector. In themapaviljoens is op beide beurzen altijd aandacht voor actuele onderwerpen, zoals de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektrificatie/zero-emission, autonome voertuigen/robots, data en sensortechnologie op het gebied van agri en food.

Goed bereikbaar en dichtbij gratis parkeren

Het evenemententerrein in Biddinghuizen is een ideale beurslocatie voor zo’n breed evenement voor de agro- en groensector, door het compacte geheel waardoor alle stands goed beloopbaar zijn, gelegen in het groen, centraal in Nederland én vanuit alle windstreken prima bereikbaar. Met bovendien dichtbij voldoende gratis parkeergelegenheid voor deelnemers én bezoekers.

www.fedecomfairs.nl

De organisatie is in handen van de Fedecom Fairs, een dochter van Fedecom. AgroTechniek Holland beleefde vanaf 2010 vijf succesvolle edities, GroenTechniek Holland kende eerder vier edities en is de enige vakbeurs voor bedrijven actief in de openbare groene ruimte in Nederland die onder auspiciën van Fedecom wordt georganiseerd. Alle actuele informatie en foto’s zijn te vinden op www.fedecomfairs.nl, zie https://youtu.be/-k2UdnesivQ voor de beursimpressie in 2022.