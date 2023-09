Europa-Park Resort is populairste bestemming in Duitsland

Tussen september 2022 en juni 2023 heeft het Duitse Verkeersbureau een online enquête gehouden onder meer dan 25.000 reizigers van over de hele wereld om de populairste toeristische attracties in Duitsland te bepalen. Het resultaat: het Europa-Park Resort staat bovenaan in deze ranglijst en is daarmee de populairste bestemming van Duitsland.

Duitsland is een land van attracties. Unieke bezienswaardigheden trekken gasten van over de hele wereld. Maar welke gebouwen en natuurlijke schoonheden zijn het populairst? Met deze openlijk gestelde vraag richtte het Duitse Verkeersbureau zich rechtstreeks tot de buitenlandse gasten. Ongeveer 25.000 mensen uit meer dan 20 landen stemden vorig jaar op hun persoonlijke favoriet.

Na wereldberoemde attracties zoals kasteel Neuschwanstein, de Dom van Keulen en vele andere steden en bezienswaardigheden, is nu het Europa-Park Resort, in het voormalige vissersdorp Rust, de meest gewilde vakantiebestemming in Duitsland. Hier kunnen jong en oud meer dan 100 attracties en shows en 16 Europese themagebieden ontdekken en beleven. De zes viersterrenhotels in het park en Waterwereld Rulantica maken het grootste attractiepark van Duitsland tot een unieke bestemming voor een korte vakantie.

“We zijn erg dankbaar dat onze bezoekers ons zo hoog waarderen. Het is voor ons een belangrijke bevestiging van onze aandacht voor detail, onze kwaliteit, innovatie en de hoge service die we onze gasten bieden. Het is de mooiste dank die we rechtstreeks van onze gasten ontvangen. Europa-Park straalt als economische factor af op de hele regio en heel Baden-Württemberg,” aldus Europa-Park-eigenaar Roland Mack.

Sinds 2012 kunnen bezoekers van de website van het Duitse Verkeersbureau op de toeristische bestemmingen stemmen die zij bijzonder aanbevelenswaardig vinden. Alleen internationale deelnemers kunnen aan de enquête deelnemen. De ranglijst met de top 100 is hier te vinden.