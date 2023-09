Kasteel de Haar mooiste gebouw van Nederland

Van alle monumenten en andere publiekstoegankelijke gebouwen vindt de Nederlander Kasteel de Haar het mooist. Dit blijkt uit het Cultuursector Merkenonderzoek 2023 van Hendrik Beerda Brand Consultancy. Zodra mensen Kasteel de Haar kennen, zijn ze er enorm enthousiast over, zo blijkt uit het onderzoek.

September bij Kasteel de Haar

De erkenning komt voor het kasteel op een goed moment, aan de start van de septembermaand, waarin de oude Septembertraditie van het kasteel tot leven komt. Bezoekers aan het kasteel en park zijn deze maand onderdeel van de voorbereidingen voor de komst van gasten. Precies zoals dat er zo’n 100 jaar geleden aan toe ging.

Van het poetsen van het koper en het schikken van de bloemen, het klaarmaken van de kamers tot het voorbereiden van het diner: het kasteel staat op zijn kop en bezoekers ervaren het verhaal van de traditie aan den lijve. Kinderen beleven de Septembertraditie spelenderwijs tijdens één van de speurtochten.

Tickets Het kijkje achter de schermen van de Septembertraditie is inbegrepen bij regulier kasteelbezoek. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Kasteel de Haar is dagelijks geopend en reserveren wordt aanbevolen. Ga voor meer informatie naar kasteeldehaar.nl.

Over het onderzoek

Het Cultuursector Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2006 uitgevoerd. Sindsdien zijn 130.000 respondenten ondervraagd over de reputatie en groeipotentie van alle Nederlandse cultuurorganisaties. Het onderzoek wordt door Hendrik Beerda Brand Consultancy in eigen beheer uitgevoerd en heeft geen opdrachtgever of andere belanghebbende.