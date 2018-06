Nieuwe aandeelhouders voor Bilderberg Landgoed Lauswolt

Queens Bilderberg (Nederland) B.V. (QBN) heeft een voorwaardelijke koop- en verkoopovereenkomst getekend in het kader van de voorgenomen verkoop van Bilderberg Landgoed Lauswolt, met Landgoed Oranjewoud Participaties B.V. (LOP), een (indirecte) dochteronderneming van Stichting FB Oranjewoud (FBO). Deze transactie past in de strategie van QBN om de hotelportefeuille te optimaliseren en is een eerste stap in de uitvoer van het 5-jaren ondernemingsplan. Voor FBO is deze acquisitie passend binnen de strategie om het sociaal, economisch en cultureel klimaat te bevorderen in Noord-Nederland.

Stichting FB Oranjewoud stelt zichzelf ten doel een bijdrage te leveren aan het creëren van hoogwaardige werkgelegenheid in Noord-Nederland onder meer door te participeren in projecten en bedrijven in Noord-Nederland. Zij voert dit uit door via haar participatiemaatschappij LOP (mede) te investeren in bedrijven in Noord-Nederland die voldoen aan bovenstaande doelstelling. Bilderberg Landgoed Lauswolt is een vijfsterrenhotel gevestigd op een historisch landgoed in Beetsterzwaag. Het hotel telt 65 hotelkamers, 6 vergaderruimten, restaurant de Heeren van Harinxma (1 Michelin ster), Bistro Nijeholt en Wellness & Spa ‘The art of beauty’. Het hotel is gelegen direct aan de Golf & Countryclub Lauswolt.

Alex Barentsen, algemeen directeur Bilderberg zegt: “Wij zijn ervan overtuigd dat Bilderberg Landgoed Lauswolt en FBO zowel strategisch als cultureel een goede match zijn. De transactie betekent voor QBN een eerste stap in de executie van het meerjarenplan waarbij we focussen op het optimaliseren van de hotelportefeuille met significante investeringen in onze hotels, het versterken van onze positie in de steden en het investeren in specifieke conferentie- en leisurehotels.” Kees Akkerman, directeur LOP zegt: “Landgoed Lauswolt is vanwege de ligging in de prachtige natuur bij Beetsterzwaag én vanwege haar hoge kwaliteit die aan gasten wordt geboden een bijzonder hotel en restaurant in Fryslân. De combinatie van sterrenhotel en sterrestaurant is uniek in Noord-Nederland; dat willen we graag zo houden. Daar komt bij dat het hotel een aanjager is voor de lokale werkgelegenheid. Bovendien heeft Landgoed Lauswolt een bijzondere relatie met diverse onderwijsinstellingen in Fryslân. Hotel en restaurant zijn een kweekvijver voor talent en die samenwerking willen we in de toekomst zeker uitbreiden.” Marc van Gulick blijft aan als directeur van Landgoed Lauswolt. “Onze gasten zijn key en gunnen wij een unieke belevenis. Marc is een uitstekend gastheer. Met zijn kennis en ervaring willen we dit prachtige hotel nog beter maken en borgen dat Landgoed Lauswolt een hotel in het hoogste segment blijft”, aldus Akkerman. Van Gulick is blij met de overname: “Ik ben er trots op dat we met een team van bijna honderd mensen voor Lauswolt mogen werken en met heel veel passie, bezieling en beleving – ook in de toekomst – iedere dag opnieuw onze gasten verwennen. De cirkel is ook rond: 64 jaar geleden is Landgoed Lauswolt als Fries hotel begonnen, en nu komen we weer in Friese handen. Dat voelt heel goed.”

De voorgenomen transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke processen met de ondernemingsraad en zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 worden afgerond.

Klik hier voor informatie.