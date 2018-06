Syx Automations wijzigt bedrijfsnaam naar Gantner

Syx Automations, specialist in softwareoplossingen voor de vrijetijdssector, wijzigt zijn bedrijfsnaam naar Gantner. De naamswijziging is van kracht vanaf 1 juli 2018 en past in de verdere integratie van Syx Automations in Gantner Technologies.

“Na de fusie van Syx Automations en Gantner Technologies in juni 2017 was het tijd om naar buiten te komen als één groep,” zegt Dirk Syx, stichter van Syx Automations Group. “Tegelijk willen we onder de naam Gantner onze klanten dezelfde passie en hetzelfde kwaliteitsvolle productportfolio aanbieden.”

Ambitieuze groei

De naamswijzing van Syx Automations naar Gantner toont de groeiambities van het bedrijf. Ze benadrukt nog eens dat door de synergie tussen beide bedrijven, klanten nu toegang zullen krijgen tot een uitgebreide waaier aan geïntegreerde oplossingen. Dankzij de fusie wordt Gantner een wereldwijd opererende leverancier van totaalprojecten in soft- en hardwareoplossingen voor toegangscontrole en beheerssystemen, bestemd voor de sport- en vrijetijdssector. Het bedrijf benadrukt dat het enkel gaat over een naamswijziging. De juridische entiteit, eigendom, directie, medewerkers, activiteiten, accreditatie, contracten, verplichtingen, adres- en bankgegevens blijven ongewijzigd. Klik hier voor informatie.