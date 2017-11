Nieuwe webshop Wecovi Service

De nieuwe webshop van Wecovi Service is overzichtelijk en heeft tal van nieuwe functionaliteiten die het de bezoeker makkelijker maakt om producten snel te vinden, makkelijk in te loggen, bestellingen in te zien en eerder bestelde producten opnieuw te bestellen.

Ontwerp online eigen label

Het paradepaardje van de nieuwe site is het online opmaken van een eigen label van 11 x 6,5 cm om de verpakking van het set te sluiten. Met deze intelligente tool kiest men eerst de gewenste set en de inhoud hiervan. De geschikte verpakkingen worden direct getoond. Verpakkingen die te klein of te groot zijn, worden automatisch uitgeschakeld. Zo heeft men altijd de meest optimale verpakking. De verpakkingen welke geschikt zijn voor het maken van een eigen label zijn duidelijk gemarkeerd.

Duidelijk en transparant

Het ontwerpen kan beginnen. Door middel van het uploaden van een eigen logo, afbeelding en tekst creëert men het gewenste sluitlabel zonder tussenkomst van een bureau of DTP-er. De stappen zijn duidelijk uitgelegd en op het scherm is elke verandering direct zichtbaar. Binnen een paar minuten is een set met eigen label een feit. De prijs is direct zichtbaar zodat niemand voor verrassingen komt te staan. De set wordt binnen 3 weken geleverd. Klik hier voor informatie.