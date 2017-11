Ticketsplus lanceert serviceconcept samen met Roompot Vakanties

Gasten zijn op zoek naar een belevenisvolle vakantie. Dit komt doordat vrije tijd steeds belangrijker wordt. Maar liefst 75% van de Nederlanders gaat met vakantie in binnen- of buitenland (Bron: Trendrapport TRV 2016). Vakantieparken zijn één van de meest gekozen verblijfsaccommodaties met bijna 8 miljoen gasten in 2016 (Bron: CBS). De regio rondom een verblijfsaccommodatie speelt een steeds belangrijkere rol. Gasten hebben pas een onvergetelijke vakantie als ook de dagbesteding buiten de parkgrenzen bijzondere ervaringen oplevert. Om deze reden zijn Roompot Vakanties & Ticketsplus een samenwerking gestart, waarin extra service en beleving richting de gast centraal staan.

Ticketverkoop via de receptie en via gastenplatform

Ticketsplus zet haar kennis, netwerk en expertise in om een win-win situatie te creëren voor vakantieparken van Roompot Vakanties, uitjes in de regio en uiteraard vakantiegangers. Met een continue groeiende database van belevenissen voorziet Ticketsplus de vakantieparken van een digitaal platform waar op ieder moment E-tickets met korting besteld kunnen worden voor de leukste uitjes en activiteiten in de regio. Het digitale platform biedt bovendien meer inzicht in de behoeftes van de gasten en levert een additionele inkomstenbron op voor het vakantiepark.Door gebruik te maken van E-tickets hoeven recepties geen voorraad tickets meer in te slaan, maar kunnen ze direct tickets bestellen via de receptieshop. Zo kunnen vakantieparken gemakkelijk en snel tickets verkopen aan de receptie. Om het receptionisten makkelijk te maken levert Ticketsplus extra services zoals een maandelijkse briefing met daarin de leukste en handigste weetjes over de diverse dierentuinen, musea, attractieparken en andere uitjes. ‘Op het Roompotplatform kunnen onze gasten zelf tickets bestellen voor de leukste uitjes in de buurt met korting. Een extra service aan onze gasten’, stelt Marc Volleman, Manager Public Relations bij Roompot Vakanties. Kijk hier voor meer informatie.

.