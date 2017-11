Horecabeurs Goes in de Zeelandhallen

Horecabeurs Goes, 5 en 6 maart 2018, is dé vakbeurs van het Zuidwesten voor professionals uit de horeca, recreatie en toerisme. Het is de achtste keer op rij dat LMG Exhibitions de organisatie van Horecabeurs Goes op zich neemt. De komende editie is de 55e en dit jaar zal de beurs sfeervoller zijn dan ooit met ruimte voor 10.000 m2 beursoppervlakte verdeeld over de Noordzeehal en de Westerscheldehal. Hiermee is de beurs qua omvang terug op het niveau van enkele jaren geleden. Diverse (toe)leveranciers aan de horeca, recreatie en toerisme presenteren de laatste ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Bij de beurs worden zo veel mogelijk partijen betrokken met als doel de kwaliteit van de horeca, recreatie en toerisme in Zuidwest-Nederland op hoog niveau te brengen én te houden. De beurs zet niet alleen de regio op de kaart, ook is zij een belangrijk platform om het bedrijfsleven en onderwijs met elkaar te verbinden. Horecabeurs Goes is dé plek om elkaar ontmoeten!

Bel voor meer informatie en passend voorstel voor deelname naar 0113 – 700 292, mail erik@lmg.nl of kijk op horecabeursgoes.nl