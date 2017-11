Trendrapport Live: Levendige branche op zoek naar balans

Tijdens de eerste editie van het event Trendrapport Live is het nieuwe Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd gepresenteerd. CBS-sectordirecteur Ilanah Schriki overhandigde het kersverse rapport aan Olivier Ponti van Amsterdam Marketing, Rob van Aerschot van de Landschapstriënnale, Sjaak de Hullu van camping Schippers die de branche vertegenwoordigden.

Ilanah Schriki benadrukte bij de presentatie het belang van het rapport dat branche breed wordt gedragen en waar veel partijen een bijdrage aan leveren. Het Trendrapport is inmiddels uitgegroeid tot hét standaard jaarboek voor de hele vrijetijdssector.Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd wordt jaarlijks samengesteld door CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en NRIT Media. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht van vraag en aanbod, een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen.

Trendrapport Live

Tijdens Trendrapport Live ging Marc Gerlings van NRIT dieper in op de maatschappelijke trends en ontwikkelingen waar onze branche mee te maken heeft. Met VUCA World vatte hij mooi de tijdgeest samen. VUCA staat voor Volatility, Uncertainty, Complexity en Ambiguity en zorgt voor onze branche voor een enorm uitdagend speelveld. Nico Heerschap van het CBS gaf een doorkijkje in de ontwikkeling van nieuwe dataverzamelingsmogelijkheden voor toerisme. Waar nu vragenlijsten de belangrijkste informatiebron zijn, verschuift dat in de toekomst waarschijnlijk meer en meer naar big data bronnen met mobiele telefoondata, credit card data, sociale media en app data als meest in het oog springende voorbeelden. Kees van der Most van NBTC Holland Marketing zette de groei van het Nederland toerisme in een internationaal perspectief en vertelde hoe NBTC ruimte en richting geeft aan de groei van het inkomend toerisme naar Nederland.

Waardevolle aanvulling breed Trendrapport: Trendvisie 2017-2020

Albert Postma van ETFI introduceerde vanuit Nieuw Zeeland de Trendvisie 2017-2020 waar een integraal toekomstperspectief voor de branche werd gepresenteerd. Menno Stokman van CELTH vertaalde dat perspectief naar 10 concrete opgaven voor de branche rond human capital, digitalisering, customer journey, waarderen en verdienen, ontwikkelen en vernieuwen, governance, balans, veiligheid, leefbaarheid en impact en klimaat. Hans Westerbeek van CELTH sloot de bijeenkomst af met een toelichting op het internationale project Smart City Hospitality dat een oplossing zoekt voor duurzamer stedelijk toerisme. Met veel shareholders (zij die verdienen aan toerisme) en nog veel meer stakeholders (iedereen die met toerisme te maken heeft) moet de discussie verbreden van wie belang hebben bij toerisme in de stad naar wie en wat wordt geraakt door toerisme.

Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2017 is opgebouwd rond drie delen: trends, statistieken en domeinen. Het rapport met 560 pagina’s is overzichtelijk ingedeeld in 29 duidelijk herkenbare en toepasbare hoofdstukken met ruim 200 grafieken en tabellen. De 13 CELTH-bijdragen in Capita Selecta geven steeds een verfrissende blik op deze dynamische branche. Het rapport biedt bedrijven en organisaties inzicht in relevante trends, ontwikkelingen en innovaties en geeft daarmee enorm veel bouwstenen voor een toekomstbestendig businessmodel. Bestellen gaat eenvoudig via de store van NRIT Media: http://www.nritmedia.nl/store/45/. Het rapport is direct leverbaar.

foto: Ilanah Schriki (CBS) overhandigt Trendrapport aan Sjaak de Hullu van camping Schippers