Genomineerden Wandelroute van het Jaar bekend

Tien routes zijn uitverkoren voor de longlist van de ‘Wandelroute van het Jaar 2018’. De jury loopt momenteel de routes na en zal in een latere fase een shortlist selecteren. Op 10 februari a.s., tijdens de eerste dag van de Fiets en Wandelbeurs in Gent, ontvangt de winnaar de bijbehorende wandeltrofee. Voor deze trofee komen Belgische en Nederlandse wandelinitiatieven in aanmerking die het voorbije jaar nieuw waren of vernieuwd werden.

De longlist (in willekeurige volgorde):

• Een wandeling rondom Zuid-Limburg

• Roots Natuurpad

• Gelukkigerwijspad)

• IJsselpad

• Wandelnetwerken Vlaamse-Ardennen

• Wandelnetwerk Groene Hart Utrecht-Midden

• IJmond Wandelroutes

• GR

• GR 5

• Thorpark

De jury bestaat uit Christina Bloem, Wanda Catsman, Isabelle Franssen en Gilbert Roels. De winnaar van uitverkiezing zal het Groot-Frieslandpad opvolgen, Wandelroute van het Jaar 2017. De Wandelroute van het Jaar is een initiatief van de Fiets en Wandelbeurs. Doel is om overheden en toeristische diensten te stimuleren kwalitatief goede routes te realiseren die aantrekkelijk zijn voor wandelaars. De Fiets en Wandelbeurs vindt plaats op 10 en 11 februari 2018 in Flanders Expo in Gent en op 2, 3 en 4 maart 2018 in Jaarbeurs Utrecht. Klik hier voor informatie.