Koninklijke Ginkel Groep winnaar Pondy Award 2017

Op donderdagmiddag 16 november 2017 is tijdens het negende internationale zwemvijvercongres in Leeuwarden de Pondy Award voor Particuliere Natuurlijke Zwembaden uitgereikt aan de Koninklijke Ginkel Groep. De andere Nederlandse inzending, van LilyPond, werd tweede in de categorie Particuliere Zwemvijvers. Het congres werd georganiseerd door de Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB), met ondersteuning van haar Nederlandse lid, VHG Platform voor Natuurlijk Zwemwater. Met de wedstrijd brengen IOB en Branchevereniging VHG de toegevoegde waarde van natuurlijke zwembaden en zwemvijvers van topniveau onder de aandacht van de particuliere en publieke sector.

Wereldtop

Deze eervolle prijs voor een Nederlandse zwemvijverspecialist is een fantastisch resultaat en een directe bevestiging van het vakmanschap van de Koninklijke Ginkel Groep. Jorrit Zwart, projectadviseur bij de Koninklijke Ginkel Groep, is heel tevreden met de prijs: “Nationaal zijn we drie keer op rij winnaar Zwemvijver van het Jaar geweest in de categorie Particuliere Natuurlijke Zwembaden. Het is super leuk om nu te winnen en hier op de hoogste trede te eindigen!”

Genomineerden

De kandidaten voor de verkiezing van de Pondy Award 2017 zijn geselecteerd door de jury.

In de categorie Particuliere Natuurlijke Zwembaden zijn genomineerd: Bio Piscinas (P) en Fuchs baut Gärten (D). De Koninklijke Ginkel Groep is de winnaar in deze categorie.

In de categorie Particuliere Zwemvijvers behaalde de inzending van Sander Voortman van LilyPond een tweede prijs, een prachtig resultaat op een mondiaal congres. John Ltd. (D) werd winnaar in deze categorie. Stefan Meier (E) ontving een nominatie.

Voor de categorie Toeristische Zwemvijvers waren geen Nederlandse inzendingen. Deze categorie is gewonnen door Bio Piscinas (P). Stefan Meier (E), Wasserwerkstatt Bamberg (D) en Fuchs baut Gärten (D) zijn genomineerd.

De Koninklijke Ginkel Groep won dit voorjaar de Zwemvijver van het Jaar 2017 voor het beste Natuurlijke Zwembad en LilyPond won de Zwemvijver van het Jaar 2016 in de categorie Particuliere Zwemvijvers. De Nederlandse vakjury heeft vier inzendingen geselecteerd om internationaal mee te dingen naar de Pondy Award. IOB heeft daarvan twee inzendingen geselecteerd; Koninklijke Ginkel Groep en LilyPond. Kritische zwemvijverprofessionals uit de hele wereld hebben tijdens het IOB-congres in de waterhoofdstad van Europa voor elk van de categorieën hun stem uitgebracht.

Duurzame oplossingen

In het WTC Conference Center zijn internationaal gerenommeerde experts uit 21 landen (Nederland, Duitsland, België , Polen, Frankrijk Denemarken en verschillende niet-Europese landen als Zuid-Afrika, Australië en USA,) bijeen gekomen om de laatste ontwikkelingen, richtlijnen en onderzoeksresultaten met elkaar te delen. Het congresthema ‘Aan de waterkant’ verwijst naar de historische schoolplaat en beoogt de link te leggen tussen zwemvijvers en hun positieve bijdrage aan milieuvraagstukken als natuurlijke waterzuivering, afnemende biodiversiteit en wateroverlast.