Havens zetten Seabin in tegen plastic soep

Jachthavens gaan strijd tegen plastic soep aan met Seabin

Marina Muiderzand in Almere heeft als eerste Nederlandse jachthaven een Seabin in gebruik genomen. Deze drijvende prullenbak zuigt plastic en andere troep op uit het water. Daardoor voorkomt hij dat de plastic soep en andere vervuiling in zeeën en oceanen toenemen. |

The Seabin is een uitvinding van twee Australische surfers en botenbouwers: Andrew Turton en Pete Ceglinski. Zij zagen de toenemende vervuiling van de oceanen met lede ogen aan. ‘Als we op het land een vuilnisbak kunnen hebben, waarom dan niet ook eentje in het water?’, vroeg het tweetal zich af. Na vele jaren testen hebben ze een drijvende prullenbak ontwikkeld die je in het water van elke haven of dok kunt leggen. Met behulp van een elektrische waterpomp zuigt de Seabin plastic flessen, bekers, zakjes, kleine stukjes plastic, olieresten en ander afval dat drijft op het water naar binnen, terwijl vissen buiten schot blijven. Op die manier kan één Seabin in een jaar tijd 83.000 plastic zakjes en 20.000 plastic flessen opruimen. In totaal een halve ton vuil. Al het ingezamelde plastic wordt gerecycled.

Samenwerking Seabin en Thuishavens

Twee jaar geleden liep directeur Nanke den Daas van Thuishavens de twee ‘surfdudes’ tegen het lijf tijdens de internationale watersportbeurs METS in Amsterdam. Zij raakte zo enthousiast over hun verhaal dat ze besloot hun crowdfundingproject te steunen. Nu de productie klaar is mag het bedrijf daarom de eerste Seabin van Nederland in gebruik nemen. Naast Marina Muiderzand exploiteert Thuishavens Jachthaven Bruinisse, Jachthaven Naarden en Dorado Beach in Olburgen. In de jachthavens wordt water en energie bespaard, worden veel materialen hergebruikt, wordt afval gescheiden ingezameld, geldt een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen en wordt gebruik gemaakt van groene stroom. De havens hebben al jaren een blauwe vlag. Ook steunt Thuishavens de Plastic Soup Foundation en de stichting ‘By the Ocean we Unite’, die het probleem van de plasticvervuiling van het zeewater aan de bron willen aanpakken.

Bewustwording

Als de Seabin op Marina Muiderzand een succes is, wordt de drijvende prullenbak in meer havens ingezet. ,,Wij zijn op onze havens zeer begaan met mens en milieu en proberen het water zo schoon mogelijk te houden. Wij willen de schoonste havens van Nederland hebben,” zegt Nanke den Daas. ,,De Seabin past naadloos in die visie. Wij kunnen het plastic in de zeeën niet opruimen, maar willen het goede voorbeeld geven. Ons doel is meer bewustwording creëren rond de rol die watersporters en onze ligplaatshouders zelf spelen in het schoon houden van het water in onze jachthavens en het vaargebied. De echte oplossing is stoppen met het water te vervuilen. Dus simpel gezegd: je rotzooi opruimen. Daarom treden we ook als ambassadeur voor Seabin op bij lokale scholen en nodigen we scholieren uit om hen te laten zien hoe Seabins werken.”

Veel media-aandacht

In de afgelopen weken zijn er wereldwijd Seabins geïnstalleerd in verschillende jachthavens. In Groot-Brittannië nam het bekende zeilteam Land Rover BAR in oktober de eerste Seabin van het land in gebruik. Een mediaspektakel waar onder meer BBC en The Times aandacht aan besteedden. Gisteren was Nederland aan de beurt. CEO en co-founder Pete Ceglinski was zelf aanwezig in Almere om de eerste Seabin te lanceren. ,,Thuishavens was een van de eerste die onze crowdfunding campagne steunde. Daarom zijn mijn team en ik zeer verheugd met de ingebruikname van de eerste van naar we hopen vele Seabins in Nederland, die waterwegen schoner kunnen maken," zegt hij. ,,Het enthousiasme dat we zien is geweldig. Niet alleen over het product Seabin, maar ook over het educatie- en onderzoeksaspect, zoals het praktische programma voor verschillende groepen in de maatschappij dat er aan gekoppeld is."