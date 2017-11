Topsprekers tijdens Innovation & Trend Seminar Horecava 2018

De Horecava en partners nodigen decision makers uit de foodservice en foodretail branche uit om deel te nemen aan het vierdaagse seminarprogramma van het Innovation & TrendLAB tijdens de beurs. In deze sessies geven topsprekers hun visie op de invloed van de ontwikkelingen in de foodsector. De thema’s die aan bod komen zijn technologie, identiteit, third places en circulariteit. Tussendoor geven ondernemers presentaties in TEDx-achtige stijl over de veranderende markt en het effect daarvan op hun bedrijf. De Horecava vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. Michiel Bakker van Google Food trapt als eerste spreker af op maandag 8 januari. Hij gaat in op het food programma dat Google voor zijn medewerkers heeft gelanceerd. Dat programma maakt gezond en lekker eten voor alle werknemers toegankelijk en aantrekkelijk door zogenoemde third places te creëren. Dat zijn multifunctionele en creatieve omgevingen waar mensen eten en drinken op een andere manier beleven.

Data, loyaliteit en circulariteit

Florian Brunsting van UberEATS is spreker op de tweede dag van de Horecava en laat zien hoe UberEATS data verzamelt via de bezorgapp en daarmee gedetailleerd inzicht krijgt in klantbehoeften. Bart van den Nieuwenhof van La Place deelt op de derde dag zijn verhaal over hoe de La Place-app klantloyaliteit creëert door elke app-gebruiker gratis een tweede kopje koffie aan te bieden. Met minimale kosten brengt La Place op deze manier het klantgedrag maximaal in kaart. Jan Terlouw, oud-politicus en schrijver, sluit het programma af op donderdag 11 januari. Hij staat stil bij de trend van circulariteit en geeft een ‘klimaat wake up call’.

Ondernemers uit de branche

Na de topspreker volgt dagelijks een mix aan korte inspiratiepresentaties door ondernemers uit de branche. Onder meer Consumatics (onderzoek naar consumentengedrag), Attend (werving van horecatalent) en Lemon Scented Tea (branding van succesvolle horecazaken) komen aan het woord. Het seminarprogramma van het Innovation & TrendLAB komt tot stand in samenwerking met contentpartner HTC Advies.

Over Horecava

De Horecava, de grootste nationale vakbeurs voor professionals in de foodservice industrie, vindt plaats van maandag 8 tot en met donderdag 11 januari 2018 in RAI Amsterdam. De beurs is een uur extra open: van 10.00 – 18.00 uur. Bezoekers kunnen met één ticket meerdere dagen komen.