Eijsink wint Beste Twentse Ondernemer!

Automatiseringspartner Eijsink heeft de titel Beste Twentse Ondernemer 2017 gewonnen bij de Twentse Zakenverkiezing, een initiatief van TOM Magazine. Dat werd vrijdagavond 17 november bekend gemaakt tijdens het TOM’s Business Blow Out-event in de Grolsch Veste. De jury vond Eijsink onderscheidend vanwege haar gedurfde toekomstvisie en betrokkenheid bij zowel collega’s als klanten. Naast winnaar Eijsink won Axign Beste Startup en Dealerdirect Fitste bedrijf. Commercieel directeur René Eijsink nam de prijs namens zijn onderneming in ontvangst. Zijn finalepitch over de kracht van Eijsink als familiebedrijf trok de jury unaniem over de streep. Eijsink is erg trots op zijn team: “Ik heb vanuit mijn hart gesproken: meestal voel ik me meer een familieman dan een ondernemer. De band die wij hebben met onze klanten en met elkaar is onbetaalbaar. Daarom dragen we onze winst op aan de 8.400 ondernemers waarvoor wij iedere dag de verbindende schakel mogen zijn met hun klanten en leveranciers!” Voormalig KvK-voorzitter Gaston Sporre en Henk Dijks van Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte maakten net als vorig jaar deel uit van de jury. Zij werden bijgestaan door enkele nieuwe gezichten: juryvoorzitter Marijke van Hees en Herman Spenkelink maakten na jaren van inzet plaats voor Wilma van Ingen (voorzitter RvB Nysingh Advocaten & Notarissen), Dave Blank (Chief Scientific Ambassador en Universiteitshoogleraar van de Universiteit Twente) en Regina Nieuwmeijer (bestuurder Cooperation For Complex Change). De Twentse Zakenverkiezing is een jaarlijks onderdeel van TOM’s Business Blow Out: traditiegetrouw een avond vol zakelijke hoogtepunten, scherpe interviews en verrassend entertainment. De jury stelde enkele maanden geleden uit de toppers van het Twentse bedrijfsleven een representatieve shortlist op. Na uitgebreide voorstel- en presentatierondes werden tijdens de finaleavond de winnaars van de drie categorieën bekendgemaakt.