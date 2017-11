Drie nieuwe routes in de app brabant vertelt

Spring op de fiets en ontdek de grootste Nederlandse verzameling schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog met Fietsen langs de linie. Geniet van de natuur terwijl je uitrust op een van de kunstzinnige banken van Banken langs de rivier de Alm. Of laat je verrassen door de Poëzieroute met de 28 gedichten van de dichters uit het land van Altena. De drie nieuwe routes in Woudrichem zijn vanaf november verkrijgbaar in de gratis app Brabant vertelt.

fiets-, wandel- en autoroutes op je smartphone

Brabant vertelt. Over dat ene kunstwerk langs de snelweg. Over die mooie oude boerderij in het centrum van het dorp. Of over het ontstaan van het landschap. Elke fiets-, wandel- en autoroute in deze gratis app heeft zijn eigen verhaal. Met gedichten, geluiden, beelden en animaties nemen we je mee op reis door de vele verhalen die Brabant rijk is. De thema’s van de routes zijn divers. Verhalen over stad en land, over kunst en cultuur en over erfgoed en historie. Leuk voor volwassen, en ook leuk voor kinderen. Samen ontdek je de mooiste plekken en verhalen van Brabant. Goed om te weten: je kunt de routes thuis downloaden, zodat je verder geen internet nodig hebt. Bovendien laat de app je zien waar je kunt parkeren, waar de bezienswaardigheden op de route zijn en waar je even lekker kunt pauzeren met een kopje koffie. Ideaal voor een leuk dagje uit. Met de app brabant vertelt maakt bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur) kunst en cultuur zichtbaar voor een breed publiek: niet alleen voor kunstliefhebbers, maar ook voor toeristen en recreanten. De app is inmiddels 15.000 keer gedownload. Brabant vertelt is een project van bkkc. Door de app brabant vertelt verbindt bkkc kunst en cultuur met erfgoed, recreatie en natuur. bkkc bundelt de vele prachtige routes in Brabant en brengt ze onder de aandacht van een breed publiek.

download de app Z

in gekregen om zelf Brabant te ontdekken? Lees meer over de routes op de site en download de app via Google Play of de App Store.