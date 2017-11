Internationaal zwemvijvercongres van start in Leeuwarden

In Leeuwarden is op 15 november 2017 de negende editie van het internationale zwemvijvercongres van start gegaan. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme sprak het openingswoord uit in het WTC Conference Center. Het congres is een initiatief van de Internationale Organisation für naturnahe Badegewässer (IOB). Het Platform voor Natuurlijk Zwemwater van Branchevereniging VHG is lid van het IOB en is dit jaar gastheer. VHG-directeur Egbert Roozen verzorgde het dagvoorzitterschap tijdens het ochtendprogramma. Het IOB-congres brengt gedurende twee dagen ruim 200 professionals op zwemvijvergebied uit de hele wereld bij elkaar. Maar liefst 21 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Tijdens lezingen, workshops en netwerkbijeenkomsten worden ervaringen en kennis gedeeld, onder andere uit onderzoek. Het thema van het congres is ‘Aan de Waterkant’ en laat zien dat zwemvijvers en natuurlijke zwembaden positief bijdragen aan milieuvraagstukken als natuurlijke waterzuivering, afnemende biodiversiteit en wateroverlast.

Duurzaamheid en natuurlijk spelen

Prins Carlos, die zich inzet voor duurzame innovatie en de circulaire economie, voelde zich zeer aangesproken door dit thema. “Natuurlijk zwemwater draagt bij aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Er zijn tal van technologische innovaties die dat mogelijk maken.” Hij drukte de deelnemers op het hart vooral hun kennis te delen en samen te werken: “Kennis delen en samenwerken zijn de sleutels tot succes. Het is nodig om de snelle veranderingen bij te kunnen houden. Onderschat die snelheid niet. Het IOB bestaat nu tien jaar, in zo’n periode kan er veel gebeuren. Neem de beeldschermrevolutie.” Dit voorbeeld was niet toevallig gekozen. De prins legde daarmee de link naar kinderen, die onder andere door het gebruik van beeldschermen veel minder in de natuur spelen. “Spelen in de natuur heeft alleen maar positieve effecten, zo blijkt uit onderzoek. Natuurlijk zwemwater kan daaraan bijdragen. Goed dat Nederland een eigen platform heeft om dat idee en de kennis van professionals verder te brengen.”

Opleidingen

IOB-voorzitter Udo Schwarzer gaf aan dat overgang van chloorreiniging naar natuurlijke reiniging van zwemwater grote kansen biedt voor de branche. Van belang is dat de sector daarop is voorbereid met technische innovaties en goed geschoolde professionals. Met name in de opleidingen voor dit vakgebied zijn nog grote stappen te zetten.

VHG Platform Natuurlijk Zwemwater

VHG-directeur Egbert Roozen was gastheer en dagvoorzitter tijdens de eerste congresdag. Hij sprak uit het een eer te vinden dat het IOB Nederland heeft gekozen voor dit internationale congres. “VHG Platform Natuurlijk Zwemwater is een jong platform dat de ontwikkelingen op het vakgebied actief wil bevorderen. Met dit congres vestigen we wederom de aandacht op de waarde van groen én ondersteunen we Nederlandse hoveniers/zwemvijverbouwers bij het verder ontwikkelen van deze markt.” Egbert sprak zijn grote waardering uit aan iedereen die zich voor dit congres heeft ingezet.

Pondy Awards

Tijdens het IOB-congres worden op donderdagmiddag 16 november de internationale Pondy Awards uitgereikt. Nederland neemt met twee inzendingen deel aan deze competitie. In de categorie Zwemvijvers is de inzending van LilyPond genomineerd. In de categorie Natuurlijke Zwembaden dingt een project van Koninklijke Ginkel Groep mee. Klik hier voor meer informatie.