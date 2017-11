Nieuw hoofdkantoor Roompot Vakanties visitekaartje Goes

Het nieuwe hoofdkantoor van Roompot Vakanties wordt het nieuwe visitekaartje van Goes. Het gebouw is een eyecatcher en tevens de entree van bedrijventerrein de Poel. Het kantoor van Roompot is met vijf bouwlagen hoger dan de overige bouwwerken in het gebied.

Het hoofdkantoor van Roompot Vakanties verhuist van Kamperland naar Goes en zal naast de nieuwe afslag van de A58 komen. De marktleider op het gebied vakantieparken heeft RoosRos Architecten in de arm genomen voor het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor. Het nieuwe kantoor wordt een zogeheten open space office met panorama-uitzicht door de langgerekte raamstroken. Daarnaast heeft het pand een dakterras. Het ontwerp bestaat uit twee delen: het daadwerkelijke kantoor met vijf verdiepingen en een naastgelegen tweede gebouw voor het logistieke centrum.

Duurzaam

Het pand waar personeelsleden het tweede kwartaal van 2019 hun intrek nemen, is een duurzaam gebouw door onder andere de terugwinning van de warmte door middel van ventilatie, zonnepanelen en de deels zon-regulerende beglazing. In het verlengde van het kantoor zal een steiger komen tot in het water. Daarop komen beach houses en lodges zodat voorbijrijdende toeristen een blik kunnen werpen op de nieuwste huisjes van Roompot. Alle huidige personeelsleden uit Zeeland verhuizen mee naar de nieuwe locatie. Het kantoor in Kamperland zal op termijn een andere bestemming krijgen, van het kantoor in Middelburg loopt de huurtermijn af. Het Noord-Hollandse kantoor dat is gevestigd in Uithoorn blijft wel op de huidige locatie. Klik hier voor meer informatie.

beeld: RoosRos Architecten