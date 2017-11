Winnaar Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2017

Voor de 16e maal is de winnaar bekend gemaakt van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs. De prijsuitreiking vond plaats op de jaarlijkse Pronkkamerdag die plaats heeft gevonden bij de Paul en Hanneke Caumanns van Pronkkamer Gastenboerderij De Ziel bij Diepenheim, winnaar van de prijs in 2016.

Winnaar van de Nederlandse Bed & Breakfastprijs 2017 is geworden : Pronkkamer De Luthiers

In een historisch pand in het oude centrum van het Zuid-Hollandse Dordrecht en vlakbij het machtige drierivierenpunt is De Luthiers gevestigd. De gastenkamers zijn ruim, sfeervol en comfortabel ingericht en bevinden zich boven het atelier voor snaarinstrumenten van de Luthiers. In de huiskamer met grote tafel en vleugel kunnen gasten musiceren. Bij de Luthiers is het genieten van een vers ontbijt, geserveerd op een groot dienblad op je eigen kamer. Je wordt er hartelijk ontvangen. Een fijn adres om terug te komen in een mooie oude stad.

De andere genomineerde Pronkkamers waren De Heerlijkheid Ruinerwold en B&B Ganzenmarkt.

Klik hier voor meer informatie.