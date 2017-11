Het Nederlands Watermuseum gecertificeerd Kidsproof museum van Nederland

Bij de 6e uitreiking van het keurmerk “Kidsproof museum” en de “museuminspecteur” gehouden op vrijdag 10 november jl. in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum heeft het Nederlands Watermuseum opnieuw dit ambitieuze certificaat ontvangen. Het museum ontving het keurmerk op basis van de bij de Nederlandse Museumvereniging voor dit museum ingediende inspectierapporten en voegt zich daardoor wederom bij de 44 gecertificeerde kidsproof musea van Nederland.In de afgelopen 6 jaar heeft het Nederlands Watermuseum hier 5 keer aan deelgenomen en 5 keer het certificaat ontvangen, waarbij het zelfs enkele keren het nummer 1 kidsproof museum van Gelderland is geweest. Klik hier voor meer informatie.