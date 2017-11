Tanja Roeleveld wint verkiezing ‘MVO-manager van het jaar’ 2017

Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks, is tijdens het Nationaal Sustainability Congres in Den Bosch gekozen tot MVO-manager van het Jaar 2017. In aanwezigheid van ruim 500 geïnteresseerden in duurzaamheid kreeg zij uit handen van Maurits Groen de bokaal uitgereikt. Tanja Roeleveld stond samen met Geanne van Arkel (Interface) en Niels van Geenhuizen (Arcadis) in de finale, nadat zij door de jury waren geselecteerd uit 10 overgebleven kandidaten die de meeste stemmen kregen bij een stemming onder 350 MVO-managers.

Veel indruk maakte het feit dat Tanja in haar rol van Programmamanager Duurzaam & Betrokken Ondernemen kans heeft gezien de ‘groene genen’ van alle drieduizend medewerkers van Landal GreenParks te activeren, door hen handvatten te geven voor de verduurzaming van het bedrijf. Ze zorgt niet alleen dat de algemene bedrijfsvoering verder verduurzaamt, maar weet dat ook te integreren in waar het bij Landal écht om gaat: gastbeleving. Tanja Roeleveld, Programma Manager Duurzaam & Betrokken Ondernemen bij Landal GreenParks: “Ik ben enorm verheugd met deze onderscheiding en trots op het feit dat we duurzaamheid integreren als onderdeel van de vakanties van onze gasten. We laten onze gasten de natuur beleven, zodat zij het bewustzijn van onze leefomgeving mee naar huis nemen. Ons doel is onvergetelijke vakanties met een positieve impact. Samen met drieduizend collega’s, partners en leveranciers werken we actief aan de versnelling. Ik zie dit niet als mijn avontuur, of mijn ontwikkeling, maar als de ontwikkeling van ons allemaal. En zo wordt onze positieve impact elke dag groter.” Thomas Heerkens, algemeen directeur van Landal GreenParks: “Wij feliciteren Tanja van harte en zijn ongelooflijk trots op wat zij heeft bereikt. Haar prestatie betekent bovendien een erkenning van ons duurzaamheidsbeleid. Vakgenoten op het gebied van MVO waarderen onze inspanningen door tezamen met een vakjury Tanja te nomineren en uiteindelijk te kiezen als MVO-manager van het Jaar 2017.”