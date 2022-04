NKC organiseert in aanloop naar camperseizoen zes gratis camperweegdagen

In navolging van de goedbezochte edities in voorgaande jaren, organiseert de NKC ook in 2022 weer verschillende camperweegdagen. Onder het motto ‘Weet wat je weegt’ is de weegbrug op een zestal zaterdagen op diverse locaties in Nederland te vinden. Het eerste camperweegmoment vindt dit paasweekend plaats op zaterdag 16 april van 9.00 tot 13.00 uur in het Limburgse Heerlen. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Met de inzet van de weegcampagne wil de NKC de drempel naar de weegbrug verlagen en de bewustwording rond het thema veiligheid verhogen. Te meer omdat uit de campagne van 2021 bleek dat ongeveer een derde van de gewogen campers met overgewicht te kampen had. “Camperen is ontzettend populair. Er is afgelopen jaar wederom een recordaantal campers verkocht en niet alle nieuwe camperaars verdiepen zich in de gewichten van hun camper. Daarom is het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor dit thema”, zegt directeur-bestuurder Stan Stolwerk van de NKC.

Over beladen en veiligheid

Voor de grootste camperclub van Europa is de veiligheid van de camperaar een van de belangrijkste issues. Weten wat een camper weegt is erg belangrijk. Niet alleen omdat de camperaar met een overbeladen camper een boete riskeert, maar bovenal omdat een te hoog gewicht de rijstabiliteit beïnvloedt. Ook het verminderde remvermogen leidt tot onveilige situaties. Een beladen onderwerp dus.

Wanneer is een camper eigenlijk overbeladen? De camper heeft een toegestane maximummassa, die op het kentekenbewijs staat. Dit is het maximale dat de camper mag wegen, inclusief belading en inzittenden. Alles wat de camper meer weegt dan deze toegestane maximummassa, is overgewicht. In Nederland mag je met een B-rijbewijs een voertuig besturen met een toegestane maximummassa van hooguit 3.500 kilogram. Voor een representatief weegresultaat raadt de NKC deelnemers aan om met een beladen, reisklare camper naar de weegbrug te komen. Alle data, locaties en tijdstippen van de camperweegdagen staan vermeld op de Weet wat je weegt-campagnepagina: https://www.nkc.nl/weet-wat-je-weegt/.