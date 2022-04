Center Parcs beleeft primeur met eerste waterglijbaan met looping

Vandaag opende Center Parcs de eerste waterglijbaan met een looping in Nederland in het Brabantse Center Parcs De Kempervennen. Comedian Steven Brunswijk en presentator Jay-Jay Boske mochten als dynamisch duo de zogeheten Aqua Loop feestelijk inwijden in het bijzijn van influencers, pers, de burgemeester en wethouders en overige gasten. Samen met de Aqua Racer, een bandenglijbaan waar mensen in duo-vorm doorheen kunnen, is de Aqua Loop vanaf vandaag toegankelijk voor daredevils en glijbaanliefhebbers.

Om 12.00 uur vanmiddag gaf Steven Brunswijk het startschot, waarna Jay-Jay Boske als eerste durfal ‘over de kop’ ging in de Aqua Loop, onder het toeziend oog van alle toeschouwers. Ook Brunswijk zelf werd uitgedaagd tot een poging om de glijbaan uit te testen en maakte zijn debuut. “Deze snelheid voelde ik volledig in mijn lijf”, laat Boske weten. “Door de g-krachten ging ik als een speer. De adrenaline kick die daaruit volgde, zal ik niet snel vergeten. Echt een spectaculaire ervaring!” Gezamenlijk wijdden de mannen, die groot liefhebber zijn van glijbanen en van snelheid, ook de Aqua Racer in.

Installatie van formaat

De ingang van de Aqua Loop bevindt zich in een starttoren op een hoogte van bijna 12 meter. Hierin nemen badgasten plaats op een plateau in een glazen buis, die door een lifequard wordt afgesloten. Onder diens toeziend oog, wordt de baan geactiveerd, en klapt het plateau onder de voeten vandaan. Dankzij een vrije val van 10 meter, is het mogelijk om vaart te maken in de buis, van ongeveer 50 kilometer per uur. De g-krachten die dan tot stand komen, zorgen voor een lancering door de looping. In nog geen 20 seconden legt men de volledige afstand af in de ruim 80 meter lange glijbaan. Lager in de starttoren, op 9 meter hoogte, begint de AquaRacer bandenglijbaan. Hierin start een parcours van ruim 100 meter, dat men alleen of in duovorm af kan glijden.

“We zijn ontzettend trots dat we onze gasten kennis kunnen laten maken met deze twee fantastische glijbanen. Deze spectaculaire glijbanen zijn een geweldige aanwinst voor De Kempervennen en een mooie aanvulling op onze wildwaterbaan, onze bestaande twee glijbanen binnen, het golfslagbad en ons koraallbad met tropische vissen. Hiermee zijn we met recht één van de meest aantrekkelijke zwembaden van Nederland”, zegt Kees Luijbregts, General Manager van Center Parcs De Kempervennen. “Naast alle andere vernieuwingen op het park en van de Aqua Mundo, zoals de vernieuwde kleedruimtes, lockers en douches, is dit natuurlijk een kroon op het werk”.

Innovaties in De Kempervennen

De twee nieuwe glijbanen zijn onderdeel van een omvangrijk innovatieprogramma in Center Parcs De Kempervennen, waarin 35 miljoen euro is geïnvesteerd. In 2021 is een start gemaakt met het vernieuwen van alle 739 cottages. Inmiddels zijn 600 cottages klaar. Ook wordt het park voorzien van nieuwe bewegwijzering en een nieuwe entree. Door innovaties op het gebied van het digitaliseren van de ‘customer journey’ wordt geleidelijk het hele proces van het boeken, voorbereiden en beleven van de vakantie nog makkelijker door een digitale interface. Met behulp van de Center Parcs-app kunnen gasten snel en eenvoudig activiteiten en services boeken, een tafeltje reserveren en hun weg op de parkplattegrond vinden. De reserveringen komen op een digitale armband te staan, waarmee zij ook het slot van de cottage en de kluisjes in de Aqua Mundo kunnen openen.