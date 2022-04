Roompot richt Zonnecollectief op voor huiseigenaren

Met de oprichting van een Zonnecollectief wil Roompot huiseigenaren helpen hun bestaande vakantiewoning te verduurzamen. Dankzij het collectief kunnen zij voordelig zonnepanelen op hun vakantiehuis plaatsen en bijdragen aan de duurzame doelstellingen van Roompot. Ook de medewerkers van Roompot kunnen zich bij het Zonnecollectief aansluiten en zo hun woning extra voordelig verduurzamen. Tegen 2030 wil het bedrijf zijn CO2-voetafdruk met 50% verlagen.

Begin november 2021 kondigde Roompot aan ruim 2 miljoen euro in zonnepanelen te investeren. Met de installatie van meer dan 4.500 zonnepanelen op het hoofdkantoor en de centrumgebouwen van 8 parken zal het 1,6 miljoen kWh groene stroom per jaar produceren.

Uniek Roompot Zonnecollectief

Amper vier maanden later zet Roompot alweer een volgende stap in de richting van zijn duurzame doelstelling om zijn CO2-voetafdruk tegen 2030 te halveren. Het richtte voor de particuliere eigenaren van vakantiewoningen op bestaande parken het Roompot Zonnecollectief op. Zij ontvangen die aanbieding gefaseerd per park.

Dankzij het Roompot Zonnecollectief kunnen de eigenaren van een extra voordelig tarief en de zorgeloze begeleiding genieten voor de installatie van zonnepanelen op hun bestaande vakantiewoning. Doel hiervan is hun woning waar mogelijk te verduurzamen.

Volgens eigen informatie is Roompot bovendien de eerste aanbieder van vakantiewoningen die zo’n collectief opricht om bestaande vakantiewoningen te verduurzamen.

Intrinsieke motivatie

Bij Roompot hecht men veel waarde aan duurzaamheid. Zowel bij de creatie van nieuwe vakantiewoningen als bij de verduurzaming van bestaande vakantielocaties werkt Roompot hard aan een plek waar alles klopt. Ook voor de lokale flora, fauna en die unieke toplocatie van de parken waar Roompots gasten zo graag vakantie komen vieren.

Extra interessant door stijgende energieprijzen

Roompot gelooft in duurzaam recreëren. Samen met partners, leveranciers en eigenaren van vakantiewoningen draagt het bij tot een duurzaam milieu. Met de oprichting van het Roompot Zonnecollectief en de opwekking van zonne-energie helpt het eigenaren trouwens met het verlagen van de stijgende energiefactuur.

Ook voor Roompotmedewerkers

Roompot stelt het Zonnecollectief ook open voor het eigen personeel. Medewerkers genieten op die manier van dezelfde professionele aanpak, een uitmuntende kwaliteit en een voordelig aanbod om hun huis van zonnepanelen te voorzien en zo te verduurzamen.

Samenwerking met professionele en ervaren groep

Het Roompot Zonnecollectief kent de opdracht toe aan installatieur Saman Groep dat ruim 15 jaar ervaring heeft in zonne-energie en ruim 100.000 zonnepanelen heeft geplaatst. Hiermee zijn de eigenaren niet alleen verzekerd van een ervaren en erkende installateur, maar hebben zij ook de garantie van een zorgeloze installatie van A-merk materialen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.