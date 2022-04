Bij hotels en huisjesparken zijn duizenden slaapplekken beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen

Vakantieparkenbedrijf Molecaten brengt alleen de werkelijke kosten in rekening, zegt directielid Luke Slager. ‘Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de lakensets, het gas, de elektriciteit en het water.’ Het bedrijf vangt op dit moment alleen mensen op in Hattem, op vakantiepark De Leemkule.

Het gaat om ongeveer twintig Oekraïners. Dat is een gering aantal, beaamt Slager. ‘Op een park van tweeduizend mensen zouden we er zeventig tot tachtig kunnen huisvesten.’ Bij de andere parken is er geen beroep op Molecaten gedaan.

Volgens Slager wordt de opvang decentraal geregeld. Op verzoek van de veiligheidsregio gaan de gemeentes op zoek naar plekken. ‘Bij sommige van onze parken is er wel gekeken’, zegt Slager, ‘maar werden andere locaties uiteindelijk als geschikter beoordeeld.’

De Apeldoornse sectorgenoot EuroParcs biedt op 13 van de 55 parken in Nederland onderdak aan twaalfhonderd tot dertienhonderd Oekraïners. Dat komt neer op een kleine vierhonderd vakantiehuizen, schat een woordvoerder. Het vakantiebedrijf heeft voor de opvang van gevluchte Oekraïners zo’n 5% van de huisjes klaarstaan. Dat zou neerkomen op vijftienhonderd huisjes. ‘In crisissituaties kan dat nog naar 10%.’

Niet alle hotels en vakantieparken kunnen dat. Hotelgroep EHM heeft in Arnhem wel de voormalige koepelgevangenis aangeboden aan de gemeente, zegt directielid Bas Tolmeijer, maar daar was geen belangstelling voor. De kamers van het Limburgse wellnesscenter Thermae 2000, ook in handen van EHM, zitten gewoon vol met toeristen.

Dat geldt ook voor Hotel Jakarta in Amsterdam. De overheid heeft volgens moederbedrijf WestCord-groep ook geen beroep gedaan op het hotel. WestCord heeft wel een leegstaand pand in Leeuwarden aangeboden aan de burgemeester daar.

Andere recreatiebedrijven hebben alleen plek voor kortdurende noodopvang. Op de vakantieparken van Roompot zijn honderd huisjes beschikbaar tot eind maart. Het bedrijf rekent daarvoor geen kosten. ‘Daarna laat de bezetting op onze parken dit niet meer toe’, zegt een woordvoerder. ‘Onze buurlanden starten dan hun paasvakantie en hebben een verblijf bij ons geboekt.’

