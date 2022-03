Vakantie in Nederland wordt steeds populairder

Vakantie in eigen land is opnieuw ontdekt. Door de noodgedwongen gesloten grenzen werd er massaal vakantiegevierd in eigen land op de camping of in het vakantiepark. Goed voor de Nederlandse economie, door het missen van de reiskosten naar het verre Italie of Spanje bleef er meer budget over om in ons land te spenderen. Consumenten zoeken de laatste jaren steeds meer luxe op vakantie. Campings breiden hun aanbod uit naar luxe glampings, lodges, hotelsuites en camperplaatsen. WerffMedia ziet deze trend terug in de welkomstmagazines die jaarlijks gemaakt worden voor ruim 500 vakantieparken en campings.

Wie zijn de gasten?

De vraag bij Nederlandse vakantieparken komt vooral uit eigen land: ongeveer 70 procent van de boekingen wordt door Nederlanders gedaan. Wel is er een stijging in het aantal buitenlandse bezoekers, met name uit België en Duitsland. En omdat hun vakanties anders vallen dan die in Nederland, is dit gunstig voor de spreiding van het toerisme. Ook de komende jaren wordt een stijging van buitenlandse toeristen in Nederlandse vakantieparken verwacht. Naast de parken aan de kust zien we dat de parken in de buurt van grenzen steeds populairder worden. Denk bijvoorbeeld aan Drenthe en Overijssel, waar voornamelijk Duitse gasten komen. Dat ziet WerffMedia terug in het groeiende aantal uitgaven in het Duits, Engels en Frans.

Wat verandert er in vakantiemagazines?

Als parkeigenaar wil je je gasten optimaal en professioneel informeren over wat er allemaal te doen is op- en rond het vakantiepark. En als ondernemer in de omgeving van een vakantiepark wil je natuurlijk dat de gasten jouw bedrijf weten te vinden. WerffMedia zorgt er met een prachtig sfeermagazine voor dat de gasten optimaal worden geïnformeerd. Omdat de parken steeds luxer geworden zijn, ziet WerffMedia deze ontwikkeling terug in de magazines die voor de parken gemaakt worden. De uitgave met een plattegrond en de regels van het park behoort zo ongeveer tot het verleden. Verleden jaar zijn de eerste sfeermagazines van de drukpers afgerold en steeds meer parken kiezen voor goede content. De vraag naar luxe is terug te vinden in de magazines.

Print blijft populair

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat ze te veel op een beeldscherm kijken. Als iets je weg kan houden bij dat beeldscherm, is het wel door informatie te verstrekken via een sfeermagazine. De aandacht voor informatieverstrekking in een magazine is met 80% het hoogste van alle media. Daarnaast is het lezen van een sfeermagazine voor gasten het ultieme relax moment. Het ontlast de receptie met allerlei vragen en het is een prachtig visitekaartje.